Von Franz Kotteder

Nachdem der Streik der Straßenreinigung nun auch beendet ist, sind wohl auch die letzten Überbleibsel des Faschingstreibens und des Marktfrauentanzes am Viktualienmarkt beseitigt. Besenrein ist inzwischen leider auch der Stand mit dem schönen Namen Eierlei von Simone Schütz, gleich bei Fisch Witte ums Eck. Sie hat nach knapp elf Monaten leider das Handtuch geworfen. Als Nachfolgerin der münchenweit bekannten Standlfrauen Elfriede Schmon und Elfriede Kohlhuber verkaufte sie Enten, Gänse und anderes Bio-Geflügel, aber auch Eier, Butter, Schmalz, Honig, Teigwaren, Geflügelfond und Brühe. Ausgezahlt hat es sich leider nicht, ohne einen Nebenjob hätte sie den Stand gar nicht machen können. "Ich kann nicht sieben Tage die Woche arbeiten", sagt sie. Die neue Ausschreibung für den Laden läuft bereits, zum 1. April soll er wieder an einen Geflügelhandel vergeben werden.

Eher in der Schampus- und Schickeria-Ecke des Viktualienmarkts ordnen viele die Max & Moritz Weinbar an der östlichen Ecke zur Westenriederstraße ein. Die beiden Betreiber Max Schiefer und Moritz Schreiner haben vor allem südafrikanische Bioweine im Angebot, stellen aber demnächst auch ihre ersten eigenen Bioweine unter dem Namen "Max & Moritz Streiche" vor. Der erste Streich wird ein fruchtiger Weißwein, der zweite ein "spritziger Rosé mit Erdbeer- und Minzaromen". Beide Weine werden von der Winzerin Lara Haas vom Weingut Johanninger in Biebelsheim bei Bad Kreuznach hergestellt. Am 10. März präsentieren Max & Moritz die beiden Weine um 16 Uhr ganz offiziell in ihrer Marktbar, die ersten 20 Flaschen werden dann gratis ausgeschenkt. Es gibt sie aber exklusiv vorab schon jetzt am Stand (Max & Moritz Weinbar, Viktualienmarkt/Ecke Westenriederstraße, Montag bis Freitag 11-20 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, Telefon 0176- 16371609, www.the-winestore.com).

Da wir schon mal in der Altstadt sind, können wir gleich noch auf eine kulinarische Hausführung rund ums Platzlhotel hinweisen. Die Krimi-Autorin Sabine Vöhringer hat nämlich ihren München-Krimi "Der Märchenkönig" in weiten Teilen genau hier angesiedelt. Ihr Fahnder, Hauptkommissar Tom Perlinger, ist im Hotel, in der Lobby, im Wirtshaus Ayinger am Platzl und in der Pfistermühle einem Hochstapler, genannt "Märchenkönig", auf der Spur. Am 2. März liest sie an vier Stationen aus ihrem Buch, es gibt dazu jeweils auch etwas zu essen (Kulinarische Krimi-Lesung, Donnerstag, 2. März, 18.30 Uhr, Platzl-Hotel, Sparkassenstraße 10, pro Person 65 Euro, Karten über www.muenchenticket.de).