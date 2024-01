Die Schauspielerin und Produzentin Veronica Ferres darf sich über eine weitere große Auszeichnung freuen: Bei der Verleihung der 45. Bayerischen Filmpreise am Freitag, 19. Januar, im Prinzregententheater erhält die 58-Jährige den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Markus Söder sagte bei der Bekanntgabe der Entscheidung: "Film und Ferres sind ein perfektes Match." In der Begründung hieß es weiter, Ferres beeindrucke als Schauspielerin, Produzentin und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gleichermaßen und sei eine unvergleichliche Botschafterin des Filmstandorts Bayern.

Ferres war bisher in mehr als 150 deutschen und internationalen Kino- und TV-Produktionen zu sehen, darunter "Das Superweib" und "Rossini". Ihren Durchbruch auf der Leinwand hatte sie 1992 in Helmut Dietls "Schtonk!". Später folgten Auftritte mit Stars wie John Malkovich ("Klimt"), Nicolas Cage, Robert De Niro oder Anthony Hopkins. 2023 drehte sie mit Samuel L. Jackson und Pierce Brosnan den Western "Unholy Trinity". 2013 gründete Ferres in München ihre eigene Produktionsfirma Construction Film.

Der Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche. Er wurde 1979 zum ersten Mal vergeben. Zu den jüngsten Preisträgern gehören unter anderen Michael Bully Herbig, Sönke Wortmann und Martina Gedeck.