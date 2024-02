Luxushotels besitzen hohe Verwöhn-Kompetenz. Um den Valentinstag herum bieten sie allerlei Specials an. Das The Charles hat in diesem Jahr nicht nur ein Vier-Gänge-Menü für Verliebte "mit einer dekadenten Mousse au Chocolat" als Abschluss auf dem Programm in seinem Restaurant Sophia's (Preis: 119 Euro). Das Haus erweitert sein Angebot gezielt auch auf Menschen, die keinen Partner haben und lädt Singles ein, am "Love Table" Platz zu nehmen und gemeinsam mit anderen Singles das schöne Essen zu genießen. Dazu verschenkt der Hotel-Spa des Charles "Self Love", ein sogenanntes Moodspray, das sich die Firma Beautifulscents ausgedacht hat. her

Zum diesjährigen Valentinstag gehen das Adina Hotel und das Barrestaurant Fitzroy im Werksviertel erstmals eine Liaison ein. Im rundum verglasten Hotelrestaurant im 14. Stock wird zunächst ein Dinner aus drei, auf Wunsch auch vier Gängen serviert, Schaumwein zum Aperitif inklusive. Anschließend muss man zur Übernachtung nur ein paar Stockwerke ins Doppelzimmer umfallen, darf sich am nächsten Morgen am Frühstücksbuffet bedienen und kann noch dazu Sauna, Pool und Fitnessbereich nutzen. Diesen Kurzurlaub für zwei gibt es "all-inclusive" für herzerwärmende 299 Euro. smad

Restaurants

Freundlicherweise hat die Avin Weinbar am Glockenbach ihr Fünf-Gänge-Menü zum Valentinstag farblich schon so konzipiert, dass man die rosarote Brille gar nicht erst aufziehen braucht. Zum Aperitif, einem Glas Cava Rosé, gibt es zwei marinierte Austern, darauf folgen Rindertatar mit rotem Wurzelgemüse, Kabeljau mit Himbeere und Blumenkohl, Short Rib und Aubergine, rotes Sorbet und Schokoladenmousse mit Beeren. Der Menüpreis liegt bei 69 Euro pro Person, serviert wird in zwei Schwüngen, ab 18 Uhr und ab 20.30 Uhr. Avin, Am Glockenbach 8, 80469 München, Telefon: 089/28940791

Einen romantischeren Ort für den Valentinstag als das Restaurant 181 im Olympiaturm wird man in München nicht finden. In 181 Metern Höhe - daher der Name - kann man mit seinen Liebsten den 360 Grad Rundumblick über München genießen, ehe der Olympiaturm ab Juni wegen Sanierungsarbeiten für zwei Jahre schließt. Das Drei-Gänge-Menü aus thailändischem Papayasalat mit Garnelen, Rumpsteak mit Süßkartoffel und Gemüse und Baisertorte mit exotischen Früchten und Vanilleeis wird entweder mittags (85 Euro p.P.) oder zum Sonnenuntergang ab 17.30 Uhr (95 Euro) mit optionaler Weinbegleitung (33 Euro) serviert. Am späten Abend ab 20.30 Uhr wird das Menü um zwei Gänge, Ricotta-Ravioli in Morchelschaum und konfierten Adlerfisch mit Kartoffelpüree, erweitert (145 Euro, Weinbegleitung 55 Euro). Lavendel Spritz als Aperitif und die Turmauffahrt sind bei jedem Menü inklusive. Drehrestaurant 181 im Olympiaturm, Spiridon-Louis-Ring 7, 80809 München, Telefon: 089/350948181

Auch die mit einem Michelin-Stern prämierte Küche des Edelitalieners Acquarello in Bogenhausen hat sich ein Valentinsmenü in fünf Gängen überlegt. Für 165 Euro pro Person gibt es Jakobsmuschel-Carpaccio, gebackene Zucchiniblüte, Fagottini mit Kichererbsenfüllung, Hähnchenbrust mit Artischocke oder Lachs mit Blumenkohl im Hauptgang und zum Dessert Schokoladenravioli mit Minzeis und Orangensoße. Acquarello, Mühlbaurstraße 36, 81677 München, Telefon: 089/4704848

Das Sechs-Gänge-Menü im Mural in der Innenstadt fällt fischlastig aus: Auf der Karte stehen Seeforelle in Buttermilch, Hechtnockerln mit Beurre Blanc, Sellerie mit Trüffel, Zander mit Blumenkohl und Spinat und Schokolade mit Quitte und Champagneressig für stolze 215 Euro pro Person. Dafür wird aber auch hier mit einem Stern gekocht. Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen und dennoch in der Mural-Familie bleiben mag, bekommt im Schwesterlokal Mural Farmhouse in Sendling sechs Gänge für 149 Euro. smad

Mural Restaurant, Hotterstraße 12, 80331 München, Telefon: 089/23023186; Mural Farmhouse, Gmunder Straße 27, 81379 München, Telefon: 089/262089079

Kino

Wer am Valentinstag in der Öffentlichkeit unter sich bleiben möchte, sollte ins Kino gehen. Wenn die Lichter ausgehen, lässt es sich dort gut kuscheln, einige Kinos haben sogar Loveseats installiert - Liebessessel für Pärchen also, ohne Armlehne in der Mitte. Da sollte natürlich auch das Programm stimmen: Wobei es ja Liebende geben soll, die auf Schock- oder Spannungsmomente hoffen, nur um näher zusammenrücken zu können. Ansonsten dominieren an diesem Tag Liebesgeschichten in allen möglichen Ausprägungen. In der derzeitigen Nummer eins der Kinocharts etwa spielen sich ein attraktiver Mann und eine noch attraktivere Frau etwas vor ("Wo die Lüge hinfällt"), im französischen Film "Geliebte Köchin" geht es um Liebe am Arbeitsplatz, im britischen Drama "All Of Us Strangers" erleben zwei Männer die große Liebe. Etwas allgemeiner von der Liebe erzählt das Bob-Marley-Biopic "One Love", das viele Münchner Kinos am Valentinstag als Preview zeigen. grü

Musik

PhilExtra: Beethoven so nennen die Münchner Symphoniker das Programm, das sie am Valentinstag, 14. Februar, 20 Uhr in der Isarphilharmonie spielen. Und so kann man eben auch den Tag der Liebe verbringen: Händchen haltend beim "Tripelkonzert" in C-Dur op. 56. Dabei steht das Sitkovetsky Trio mit auf dem Podium - und es erklingt die Symphonie "Erotica" des großen Ludwig van, na ja, nicht ganz, das wunderbare Werk setzt auf Heldentum, nicht auf Eros und heißt korrekt "Eroica". her

Theater

Detailansicht öffnen Wer liebt wen? Und wenn ja, wie viele? Henriette Nagel, Jan Meeno Jürgens und Lorenz Hochhuth in einer Szene von "Was ihr wollt" am Volkstheater. (Foto: Arno Declair)

Worum es geht, ist nicht zu übersehen: Das Wort "Love" ist in kindsgroßen, pink leuchtenden Buchstaben den ganzen Abend über zu lesen. Schön beschützt unterm Dach der Bambushütte, die hier das zentrale Bühnenelement ist (Bühnenbild: Stefan Hageneier). Christian Stückl hat am Münchner Volkstheater Shakespeares Komödie "Was ihr wollt" inszeniert. Hier sind tatsächlich alle liebestoll oder vielleicht auch liebeskrank, in jedem Fall liebesverwirrt. Passenderweise wird diese lustige, leichte Produktion auch am 14. Februar zu sehen sein, aktuell gibt es sogar noch Karten. An den Münchner Kammerspielen ist das Thema am selben Abend nicht ganz so offensichtlich auf die Liebe zugeschnitten, aber eben doch auf die Verbindung miteinander. Das Gastspiel "C la vie" stellt die Begegnung in den Mittelpunkt "mit der Musik, mit dem anderen, mit der Realität, mit der Zeit, mit dem Planeten, mit dem geliebten Menschen". Das Tanzstück mit Live-Percussion und Gesang entwickelte Serge Aimé Coulibaly. pop