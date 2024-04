Verkehr in München:Nächster Schritt zur U9

Die Stadt will sich die Möglichkeit zum Bau der U9 durch ein Vorhaltebauwerk am Hauptbahnhof sichern. Zu wichtig sei diese Linie für den öffentlichen Nahverkehr in einer wachsenden Stadt. An der Münchner Freiheit würde die neue Linie an die bestehenden in Richtung Norden anknüpfen.

(Foto: Visualisierung: MVG)