"Superbloom" soll ein sehr münchnerisches Festival sein, maßgeschneidert für den Olympiapark und die Münchner, das betonen die in Berlin beheimateten Veranstalter gerne. Aber mit ein paar Lokal-Bands ist es freilich nicht getan, seine wahre Größe entfaltet das bereits zweimal ausverkaufte Riesenfestival für 50000 Besucher durch seine Zugnummern. Jetzt hat Superbloom seinen ersten internationalen Superstar für die dritte Ausgabe am 7. und 8. September 2024 bekannt gegeben: Sam Smith.

Und das ist schon ein Pfund, ein britisches: Der Musiker aus Bishop's Stortford hat mit "Lay Me Down", "La La La", "Money on My Mind" und "Stay With Me" seit zehn Jahren zahlreiche Welthits gelandet; auch mit der deutschen Pop-Sängerin Kim Petras hat er eine mit einem Grammy ausgezeichnete Nummer Eins in Großbritannien gelandet: "Unholy". Für "Writings on the Wall" aus dem James-Bond-Film "Spectre" gewann er einen Oscar. Sam Smith bezeichnet sich als non-binär, genauso schwebt seine Soul-Stimme zwischen den Geschlechtern, oder besser: über ihnen.

Mit The Chainsmokers ist eine weitere Grammy-gekürte Attraktion gebucht. Das New Yorker Elektro-Duo hatte seinen ersten großen Hit 2014 mit "#Selfie", den Erfolg toppten sie 2016 mit dem Club-Stürmer "Don't Let Me Down". Überaus prominent, obschon nie so fanatisch umschwärmt sie sein ehemaliger One Direction-Kollege Harry Styles, ist Louis Tomlinson.

Mitglied eines One-Direction-Fanclubs soll auch die Deutsch-Italienerin Domiziana gewesen sein - inzwischen hat die studierte Juristin eigene Hits. Ihre Future-Pop-Hymne "Ohne Benzin" landete 2022 in Deutschland auf Platz Eins. An der Spitze der Charts sind ebenfalls weitere nationale Superbloom-Künstler vertreten: Der Pandamasken-Rapper Cro, sein schwäbischer Kollege Rin, die Indie-Popper Provinz und natürlich auch Tokio Hotel (bekannt von "Germany's next Topmodel").

Weitere Namen auf der aktuellen Besetzungsliste sind die britische Band Nothing but Thieves, das "TikTok-Wunder" Natalie Jane und die britisch-südafrikanische Singer-Songwriterin Kenya Grace. Mehr werden folgen. Genauso wichtig wie die Konzerte sind für Superbloom-Leiterin Fruzsina Szep aber wieder die "Experience"-Areale, die mit Theater, Kunst, Artistik, Wissenschaft, Politik, Umweltschutz, Mode und Sport den Olympiapark in eine "Erlebniswelt" verwandeln sollen. Dabei setzt man verstärkt auf Vertreter aus der Münchner Stadtgesellschaft.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf. Das Zwei-Tage-Ticket für Samstag & Sonntag kostet 209 Euro, "Next Generation-Tickets" für 16- und 17-Jährige 119 Euro, Kids-Tickets für 6- bis 15-Jährige 49 Euro.

