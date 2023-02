Alexander Stump studiert in München, obwohl er in England lebt. Jede Woche pendelt er hin und her. Über einen Extremfall zwischen hohen Mieten, billigen Flügen und dem Brexit.

Von Max Fluder

Wenn Alexander Stump an seinem Uni-Kurs am Dienstagmorgen teilnimmt, dann ist er außergewöhnlich still. Er könnte fachlich etwas zur Diskussion beitragen, das schon, das Thema des Seminars - internationaler Terrorismus und dessen Bekämpfung - interessiert ihn. Aber er schweigt. Weil Stump zu dieser Zeit gerade am Nürnberger Flughafen sitzt, einem Zwischenstopp auf seinem rund 1000 Kilometer langen Weg zur Uni.