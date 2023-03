So war der Streiktag in München

Von Heiner Effern und Andreas Schubert

Es gibt einen kurzen Moment der guten Laune an diesem verregneten und eiskalten Montag. Im völlig überfüllten Bus der Linie 62 quetschen sich die Passagiere so eng aneinander, wie man es sonst nur von Fotos aus den U-Bahnen in Tokio kennt. Die unfreiwillige Tuchfühlung stresst, das sieht man den Leuten deutlich an. Wer schnauft sich schon gerne gegenseitig ins Gesicht? Plötzlich ruft einer laut "Die Fahrscheine bitte" und der Stress entlädt sich in lautes Gelächter.