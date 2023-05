Von Anna Nowaczyk

Can Temizgezek lässt die Beine baumeln. In drei Metern Höhe sitzt er auf einem Baugerüst und malt feine weiße Linien auf die große Wand vor ihm. "Die Skizze mache ich mit Kreide, die Farbe kommt später", sagt er. Vier Tage lang bemalen und besprayen er und sein andalusischer Künstlerkollege Lalone die große Betonwand am Kunsttreff Halt 58 in Untergiesing. "Málaga loves Munich" heißt das Streetart-Projekt, das durch eine Kooperation des spanischen Fremdenverkehrsamts Turespaña mit lokalen Tourismusbehörden und dem Münchner Kunstverein "Real München" ins Leben gerufen wurde. Anlässlich des 50. Todestags von Pablo Picasso soll damit die Kultur der Stadt, in welcher der Künstler seine ersten Lebensjahre verbrachte, auch über die Stadtgrenzen hinaus präsentiert werden- unter anderem an der Brückenwand in Untergiesing.

Das Konzept haben sich die Künstler vorab gemeinsam überlegt, jedes Bildelement hat eine eigene kulturhistorische Bedeutung: von dem malagischen Traditionsgericht "Espetos" bis zu einem kleinen Buch, das symbolisch für die "Damenakademie", eine der ersten Münchner Kunstschulen für Frauen, steht. So kontrastreich wie die abgebildeten Motive sind auch die Stile, mit denen die beiden Künstler an der Wand arbeiten.

Detailansicht öffnen Die Streetart-Künstler Can Temizgezek (rechts) und Lalone haben das Graffito verwirklicht. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Temizgezek malt grafisch, während Lalones Darstellungen überwiegend realistisch sind. In dem Wandbild verschmelzen nicht nur die Kunststile, sondern auch Stadtmotive: Die traditionell andalusischen Jasminsträuße "Biznagas" gehen in bayerischen Hopfen über, und berühmte Wahrzeichen Málagas erscheinen in Rot, Schwarz und Gelb - eine farbliche Hommage an die Flagge und das Stadtwappen Münchens.

Für ein Jahr soll das Graffito an der Wand bleiben - genug Zeit also, um jedes Motiv zu seinem kulturellen Ursprung zurückzuverfolgen. Bei schlechtem Wetter lade das regengeschützte Wandbild außerdem dazu ein, sich nach Südspanien zu träumen, findet Temizgezek: "Gestern hat es geregnet, da habe ich gerade die Sonne gemalt."

"Málaga loves Munich", Kunsttreff Halt 58, Hebenstreitstraße in München-Untergiesing