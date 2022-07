"Wir sind Omas, wir sind gegen Nazis und wir werden nicht still sein"

Oma ist Antifaschistin, diesen Satz hört man eher selten. Wieso eigentlich? Ein Gespräch über das Schweigen in Familien, das Reden mit Rechten und die Frage, wo die Männer beim Kampf gegen Rechtsaußen bleiben.

Interview von Simon Sales Prado

Oma ist Antifaschistin. Das ist ein Satz, den man so nicht so häufig hört. Bei Lilly Ostermayer aus Pähl trifft er jedoch zu. Ostermayer war Förderschullehrerin und ist seit einem Jahr in München bei den Omas gegen Rechts aktiv. Im Gespräch erklärt sie, weshalb sie mit der Ortsgruppe auf Demos geht - und wieso es mehr Omas gegen Rechts braucht.