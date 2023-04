Über Wochen hat ein 53-Jähriger eine Verkäuferin an deren Arbeitsplatz verfolgt und bedrängt. Am Montag eskaliert die Situation.

Zwei Wochen lang hat ein 53-Jähriger aus Giesing eine Verkäuferin am Hauptbahnhof sexuell bedrängt und verfolgt. Mehrmals täglich suchte er in dieser Zeit das Geschäft auf, in dem die junge Frau arbeitet. Der Mann soll dabei gegenüber der Frau wiederholt vulgäre Gesten gemacht und sie in einem Fall auch angefasst haben. Am Montagabend hat die Bundespolizei den Stalker festgenommen.

Die Beamten konnten den Mann in flagranti erwischen, als er gegen 20.30 Uhr im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs die Frau erneut sexuell belästigte. Der 53-Jährige soll nach ersten Ermittlungen vor der Verkäuferin an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Nach Absenden des Notrufs hielten die junge Frau und ein 24-jähriger Bekannter den Mann bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei fest.

Beim Datenabgleich wurde außerdem festgestellt, dass der 53-Jährige eine Geldstrafe wegen Ordnungswidrigkeiten in Höhe von 100 Euro bislang nicht beglichen hatte. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen sexueller Belästigung gegen den Giesinger.