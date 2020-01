Eben noch, auf der Fahrt zum Treffpunkt, begleitete einen die Stimme von Stephan Lehmann aus dem Autoradio sanft durch den Münchner Berufsverkehr. Eine Viertelstunde später tritt er durch die Tür eines kleinen italienischen Restaurants in der Innenstadt und begrüßt erst einmal herzlich Stefan Schneider, seinen alten Radio-Spezi. Dann bestellt Lehmann mit samtweichem Timbre einen Teller Spaghetti, Schneider gönnt sich eine Regina, und noch bevor die Speisen am Tisch sind beginnen beide, sich mit Geschichten von den alten Derby-Zeiten in der Bundesliga aufzuziehen. "Wenn Herr Lehmann ankündigte: ,Nun sagt der Gästesprecher die Aufstellung der Sechziger auf', wurde ich gleich von der Südkurve beschimpft", erinnert sich Schneider - "das war die größte Auszeichnung." Außerdem unterhalten sich Lehmann, seit 23 Jahren Stadionsprecher beim FC Bayern, und Schneider, seit 28 Jahren Stadionsprecher beim TSV 1860, über Rivalität und Freundschaft, Verbundenheit und Verantwortung, über das Alter und das Aufhören.

SZ: Herr Lehmann, Herr Schneider, wenn man Sie beide so hört: Ihnen fehlt das Derby in der ersten Liga, oder?

Stephan Lehmann: Ich glaube, da ist keiner anderer Meinung. Vor ein paar Wochen war ja das kleine Derby. Ich habe es zu Hause angeschaut und mir gedacht: Wenn dieses Duell in der dritten Liga schon Tagesgespräch ist, was wäre nur los, wenn es in der Bundesliga stattfinden würde.

Sie beide hatten mal eine Wette laufen, und als es um den Einsatz für das nächste Derby ging, fragte einer von Ihnen: "Bundesligaderby? Sie meinen, in zehn Jahren?" Wissen Sie noch, wann das war?

Lehmann: Ist das Zitat von mir oder ihm? Ah, von dir. Wann war das? 2002?

2007.

Stefan Schneider: Das ist lang her. Die Magic Moments weiß man natürlich, unsere Derbysiege. Aber so bibelfest bin ich auch nicht. Die Jahre gehen ja doch ins Land. Michi Hofmann, unser früherer Torwart, hat kürzlich ein Statusbild veröffentlicht, da war ich als Nikolaus drauf aus der Stadionzeitschrift. Auch schon wieder 15 Jahre her.

Wir hätten da noch ein Zitat: "So scheiße, wie das letzte Jahr war, so schlimm war es noch nie. Es kann nur besser werden."

Lehmann: Das kann nur Stefan gesagt haben. Vielleicht nach dem Abstieg?

2006. Zwei Jahre nach dem Abstieg in die 2. Liga. Besser ist es nicht grad geworden.

Schneider: Ich habe gedacht, das wird ein entspanntes Gespräch. (lacht) Ich habe ja immer das mit der Domina erzählt ...

... dass andere zur Domina gehen würden, Sie aber zu Sechzig.

Schneider: Stephan hat mal zu mir gesagt: "Du hast es schon viel schwerer als ich!" An diese Worte habe ich mich erinnert, als wir in der Regionalliga sehr, sehr oft zu Hause gewonnen haben: Aha, jetzt weiß ich, was der Lehmann meint! Wenn du gewinnst, geht es dir leichter von der Hand. Aber ich habe ja noch Eishockey (Schneider ist auch Stadionsprecher beim EHC Red Bull München, Anm. d. Red.), da war ich schon vier Mal deutscher Meister. Das kompensiert einige Niederlagen im Fußball.

Detailansicht öffnen „Dieses Derby in der ersten Liga wäre so wichtig. Der Bayern-Fan will doch am Samstag um 15.30 Uhr nicht gegen Hoffenheim oder Paderborn spielen. Der hätte gerne Sechzig München auf der Speisekarte.“ (Foto: imago/Sven Simon)

Lehmann: Das ist die Quintessenz des Spiels: Wenn du gewinnst, macht's Spaß. Wenn du verlierst, macht's keinen. Ob du Amateur bist oder Profi. Und das, was ein Stadionsprecher macht, ist ja auch: diese Emotionen transportieren, auffangen.

Dann waren die letzten Wochen unter Trainer Niko Kovac auch für Sie eine Herausforderung?

Lehmann: Allerdings. Wie soll ich das jetzt sagen? Man verliert nicht gerne, aber es gehört dazu. Nur: Danach kann ich mir ja nicht einen Kleiderbügel quer in den Mund schieben, breit grinsen und sagen: Toll, dass ihr da wart's, ein schöner Abend! Du musst schon auch authentisch sein.

Sie arbeiten beide seit mehr als 20 Jahren für Ihre Klubs. Sind Sie die letzten Stammspieler Ihrer Vereine?

Schneider: Da ist vielleicht was dran. Bei mir im Haus wohnt ein Bub, der kickt im Hof hinten. Mit einem Trikot von Philipp Lahm. Ab und zu geht der mit seinem Papa zu Bayern. Ich glaube, wenn ich ihn fragen würde: Den letzten Neueinkauf von Bayern München wüsste er nicht. Aber der Name Stephan Lehmann würde ihm was sagen. Ich habe ja auch schon ein paar Präsidenten und Geschäftsführer hinter mir. Und viele Stürmer und Kapitäne. Aber das letzte Mal sagt ein Zuschauer zu mir: ,Gell, du stehst da auch immer noch!'

Von dem ehemaligen Profi Ansgar Brinkmann stammt der Satz: "Kinder, die in diesem Sommer eingeschult werden, kennen nur den FC Bayern als Meister. Da ist die Kindheit schon mal im Arsch." Junge Münchner, die jetzt zu studieren beginnen, kennen wiederum nur Sie beide als Stadionsprecher. Was bedeutet das?

Lehmann: Das erklärt, warum das allgemeine Universitätsniveau in Deutschland so dramatisch gesunken ist.

Schneider: Es ist, in Anführungszeichen, ein besonderer Job. Es gibt ihn in unserer Stadt nur zweimal. Ich glaube, dass die Fans das maßgeblich entscheiden, ob der Lehmann noch der Richtige für Bayern ist oder der Schneider für Sechzig. Es ist wie bei einem Mittelstürmer: Wenn du nicht mehr triffst, ist es zu Ende.

Aber das lässt sich ja nicht planen, so lange im Geschäft zu bleiben wie Sie?

Lehmann: Nein, das kannst du nicht. Das kannst du genauso wenig wie ein Spieler. Wenn da mal die Stimmung kippen würde oder du mal wirklich einen bösen Fauxpas machst, ist man auch schnell weg.

Schneider: Wenn die Kurve nicht mehr hinter dir steht, kannst du gehen.

Seit Sie vor knapp 30 Jahren begonnen haben, hat sich die Gesellschaft stark verändert. Wie macht sich das in Ihrer Arbeit bemerkbar?

Schneider: Von den groben Rahmenbedingungen her sich nichts geändert. Unser Job lief immer in enger Absprache mit der Polizei, mit den Sicherheitsleuten vom Stadion. Aber eins ist richtig: Heute kannst du dir nicht fünf falsche Sätze leisten, um den Gegner zu provozieren. Das geht nicht, wenn du am Ende dafür verantwortlich bist, dass der Gästefan über den Zaun kommt.

Lehmann: Ich habe mir schon immer genau überlegt, was ich sage. Auch 1999 war ein sexistischer Witz schon ein sexistischer Witz. Insgesamt spüren wir aber natürlich ein neues, sensibleres Bewusstsein, was bestimmte Themen betrifft wie die Nachhaltigkeits- oder Genderthematik. Das ist gut so und ein Grund mehr, aufzupassen, was du wie sagst. Denn die Gesellschaft reagiert nicht nur sensibler, sondern auch schneller. Das hat natürlich auch mit den Social-Media-Kanälen zu tun, die es vor 25 Jahren nicht gab.

Stimmen Münchens Beide sind Jahrgang 1962 und in München geboren. Beide sind beim Radio groß geworden. Der eine, Stefan Schneider, in den wilden Gründerjahren des Privatrundfunks in den Achtzigern, unter anderem bei Radio M1, Radio C und Radio Xanadu, später Energy. In dieser Zeit begann er als Stadionsprecher, zunächst beim Münchner Eishockey - erst beim EC Hedos, heute beim EHC Red Bull München -, von 1991 an auch beim TSV 1860 München. Als Sicherheitssprecher der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist Schneider mit dem Thema Deeskalation befasst. Der andere, Stephan Lehmann, war lange bei Antenne Bayern. Seit 2009 moderiert er auf Bayern 1 "Der Lehmann am Nachmittag". Für den FC Bayern arbeitet er seit 1996. Lehmann ist auch Sprecher bei Spielen der Fußball-Nationalmannschaft.

Worauf achten Sie besonders?

Lehmann: Ich bin immer fair zum Gegner. Mir gefällt das Wort Rivalität: Das hat nichts mit Feindschaft zu tun und nichts mit Aggression. Rivalität ist schön. Da reibt man sich. Das ist die Natur des Sports. Aber Fairness, auch gegenüber den mitreisenden Fans, ist das alleroberste Gebot. Wenn du das vermissen lässt - um Gottes willen. Du hast eine Multiplikationswirkung, wenn du in ein Mikro sprichst, und 75 000 Menschen hören zu.

Sie sagen, der Grat zwischen Rivalität und Aggression ist schmal. Der Sport, speziell der Fußball als populärste Disziplin, hatte schon immer eine gesellschaftliche Relevanz. Ist die soziale Verantwortung der Vereine heute größer?

Lehmann: Ja, auf jeden Fall. Das wissen die Vereine auch. Fußball ist in vielerlei Hinsicht ein Ventil geworden. In dem Moment, in dem unsere Gesellschaft roher wird und unsere Berufswelt immer gnadenloser, ist eine Insel wie der Fußball umso wichtiger. Wo die Menschen sagen können: Da kann ich mich mit meinen Emotionen auch mal gehen lassen.

Schneider: Das gehört dazu. Der Fan geht am Samstag ins Stadion, und wenn der mal schreit "Hey, du Blinder!" oder ein Wort, das mit A beginnt - ja mei. Er hat Eintritt bezahlt, und wenn er sich über dieses Ventil - locker und charmant, in Anführungszeichen - entspannt...

Wo ist die Grenze?

Lehmann: Rassismus ist ein absolutes No-Go!

Schneider: Absolut richtig! Die Grenze ist, wenn bei dunkelhäutigen Spielern Bananen fliegen oder irgendwelche Laute gemacht werden. Das ist aber viel besser geworden. Es gibt doch auch keine Mannschaft mehr, in der nicht mindestens zwei Farbige spielen, das ist so von der Bundesliga bis zur Bezirksliga. Die Mannschaft, in der sie nur Meier und Huber heißen, die gibt's nicht mehr.

Lehmann: Rassismus ist ja auch strohdumm. Ich denke, ein großer Verein wie der FC Bayern muss sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung immer bewusst sein und ist das ja auch. Was ein Fußballverein meiner Meinung nach aber nicht leisten kann, ist die Kompensation von sozialpolitischen Verfehlungen. Da würde man es sich zu einfach machen. Themen wie Verrohung der Gesellschaft, Arbeitslosigkeit, Frust und Gewalt können nur gemeinsam von allen verantwortlichen Stellen angegangen werden.

Wie ist die Situation in München?

Schneider: Seit der OB Reiter gesagt hat: "Wenn's da oben nicht ruhig ist, spielt da niemand mehr", ist bei uns oben am Giesinger Berg alles ruhig. Toi, toi, toi. Die Leute haben Spaß im Grünwalder Stadion. Es ist ruhig vor dem Spiel, es ist ruhig nach dem Spiel. Die Polizei lobt die Fanszene.

Lehmann: Ich kann das nur unterstreichen. Natürlich wissen wir nichts von einzelnen Übergriffen, die vielleicht an irgendeinem U-Bahnhof geschehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr stolz auf das Publikum in München. Wir haben hier nie Rambazamba gehabt.

Detailansicht öffnen Stephan Lehmann, 57, seit 1996 Stadionsprecher beim FC Bayern München. (Foto: Thomas Hiermayer/DeFodi/imago)

Wenn Sie vor Zehntausenden Menschen stehen, spüren Sie da, welchen Einfluss Sie haben? Spüren Sie die Kraft, ja auch die Macht Ihrer Worte?

Lehmann: Ich spüre nicht die Kraft meiner Worte, das wäre die falsche Formulierung. Ich spüre, und das geht dir, Stefan, bestimmt genauso, diese Energie. Wenn du zehn Minuten vor dem Spiel rausgehst, das ist so ein Vibrieren im Bauch. Da empfindest du auch eine Art Lampenfieber, die dir hilft, dich zu konzentrieren. Das ist genau wie vor 25 Jahren. Echt faszinierend. Und ich spüre, dass die Zuschauer erwarten, dass ich meinen Teil zum gemeinsamen Erlebnis beitrage.

Spüren Sie, Herr Schneider, das noch stärker seit der Rückkehr ins Grünwalder Stadion, das ja für viele 1860-Fans die ersehnte Heimat darstellt?

Schneider: Das ist genau so, wie Stephan das eben beschrieben hat. Das Gesamterlebnis Grünwalder Stadion ist schon phänomenal. Man kann das vergleichen mit seiner Lieblingsband. Die spielt mal ein Open Air vor 70 000 Leuten, mal spielt sie in einem kleineren Club. Wenn die Band einen guten Abend hat und du hast einen guten Abend, kann das ein großartiges Erlebnis sein, hier wie dort. Wenn du als Stadionsprecher unten auf dem Rasen stehst, ist das für dich kein Unterschied, ob da 70 000 stehen oder 20 000. Ausverkauft ist ausverkauft. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung. Denn diese Energie im Stadion, die kehrt sich ganz schnell um. Jedes Wort will überlegt sein. Wenn dir die Stimmung kippt, da musst du schwer rudern, dass du sie wieder kriegst. Du bist auf diesem großen Platz da unten allein.

Lehmann: Dieser Verantwortung sollte man sich bewusst sein.

Der Sport wird immer mehr zum Event, die Show steht im Vordergrund. Sind Sie die Letzten einer aussterbenden Art?

Lehmann: Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. Ich bin aber auch nicht Nostradamus. Ich kann nicht vorhersagen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Es kann schon sein, dass dann der klassische Stadionsprecher nicht mehr existiert. Vielleicht ist das dann eine "Pitch Show" mit drei Hosts, und alles kommt vom Band. Panta rhei, alles fließt, das ist mein Lebensmotto. Ich habe überhaupt kein Problem damit, den Staffelstab weiterzugeben und zu sagen: Mein Vierteljahrhundert war eine wunderbare Zeit, aber jetzt macht ihr mal bitte, wie ihr es jetzt für richtig haltet. Wenn ich spüre, dass es Zeit ist aufzuhören, werde ich das tun.

Schneider: Jeder, der so einen Job bekleidet, wird sich mal darüber Gedanken gemacht haben, wie lange er das macht. Wir sind ja beide nicht mehr 30. Und jeder will den Moment erwischen, wenn die Leute sagen: Schade, dass er nicht mehr da ist, der war ein super Stadionsprecher. Und nicht, dass sie irgendwann sagen: Mei, nett war er schon, aber ...

Lehmann: Ich möchte auch nicht warten, bis man mir eine Schnabeltasse unten ans Spielfeld hinstellt.

"Wenn ich merke, es ist nicht mehr hundertprozentig mein Ding, höre ich sofort auf!" Noch ein Zitat.

Lehmann: Das habe ich gesagt. Ich glaube, das Publikum würde sofort spüren, wenn du dich da hinstellst als reiner Gesichtsvermieter und es dir wurscht wäre, ob du für Bayern oder 1860, Heidenheim oder Leipzig sprichst. Für eine Aufgabe wie diese muss man eine Motivation verspüren.

Ist der Stadionsprecher immer auch der erste Fan seines Klubs?

Detailansicht öffnen Stefan Schneider, seit 1991 Stadionsprecher beim TSV 1860 München. (Foto: Markus Fischer/Passion2Press/imago images)

Lehmann: Ich habe in all den Jahren kein Pflicht-Heimspiel des FC Bayern verpasst. Nicht ein einziges. Da danke ich meinem Herrgott auch für meine Gesundheit.

Schneider: Ich habe 28 Jahre nicht gefehlt. Einmal wär's fast passiert.

Was war da los?

Schneider: Um 13 Uhr spielte Sechzig in der Arena draußen, und um 12 Uhr hab' ich noch moderiert auf der Wiesn. Da kam mir die großartige Idee, einen Freund zu verpflichten. Der stand in der Beethovenstraße beim Polizeirevier mit einem Motorrad. Ich lief aus dem Zelt, rauf aufs Motorrad, Helm drauf, und war tatsächlich 16 Minuten vor Anpfiff an meinem Platz.

Wird der Abschied weh tun, wird Ihnen etwas fehlen?

Schneider: Bestimmt. Aber ich weiß es zu kompensieren. Eine Sache geht mir nämlich genau wie dem Lehmann schon ganz lange ab: Weißt du, wie geil ein Stadionbier mit drei Freunden auf dem Stehplatz ist?

Lehmann: Wo man auch mal wieder ein bisschen fluchen kann.

Kann man überhaupt etwas loslassen, das einem so am Herzen liegt?

Schneider: Das geht schon.

Lehmann: Irgendwann wird uns nichts anderes übrig bleiben.

Aber vorher wollen Sie schon noch mal gemeinsam ein Bundesliga-Derby erleben?

Schneider: Oh, da müssen wir aber noch lange moderieren. (lacht) Aber Wunder...

Lehmann: (lacht auch) Wunder passieren immer wieder.

Ist Sechzig denn noch "Münchens große Liebe"? Den Satz haben Sie ja einst geprägt, Herr Schneider.

Schneider: Ich gehe davon aus. Ob Herr Lehmann das bestätigen kann, weiß ich nicht. Aber für den Löwen-Fan sind wir unbedingt Münchens große Liebe.

Lehmann: Genau dieses Frotzeln muss erlaubt sein und darf niemals aussterben. Ich finde das herrlich.

Schneider: Sonst hätten wir am Fußball doch nur halb so viel Spaß. Und darum wäre dieses Derby in der ersten Liga so wichtig. Der Bayern-Fan will doch am Samstag um 15.30 Uhr nicht gegen Hoffenheim oder Paderborn spielen. Der hätte gerne Sechzig München auf der Speisekarte.

Nach so vielen Jahren: Gibt es etwas, was Sie am anderen besonders schätzen?

Schneider: Was ich an Lehmann bewundere, das ist, wie er es schafft, dass er die Begeisterung hält. Gewinnen ist für ihn Tagesgeschäft. Trotzdem vermittelt er es so, als könnte es hier heute anders ausgehen. Auch in den supererfolgreichen Jahren der Bayern hat er immer den Spaß und die Freude am Sport zum Fan transportiert. Unter uns: Er hat mehr gewonnen als ich. Aber er hat sich nicht verändert. Und deswegen sind wir heute noch befreundet.

Lehmann: Ich finde an Stefan wiederum bemerkenswert, dass er trotz mangelnden sportlichen Erfolgs, trotz wirklich widriger Zeiten, wo der eigene Fan sagt: "I pack's glei nimmer, mi zerreißt's", auch nicht eine Zehntelsekunde daran hat zweifeln lassen, dass er den Job weitermacht, dass er für 1860 da ist, ob in der zweiten Liga, der dritten Liga oder in der Regionalliga. Chapeau!

Haben Sie eigentlich mal daran gedacht, irgendwann eine gemeinsame Show zu machen? Vielleicht wie Waldorf und Statler aus der "Muppet Show" als Meckerrentner das Bundesliga-Geschehen kommentieren?

Lehmann: Das ist eine gute Idee. Man soll nie nie sagen. Und da wir beide nicht beabsichtigen, in fünf Jahren am Kleinhesseloher See Enten zu füttern: Schau mer mal.

Schneider: Wir schauen mal, wo sich die Rollatoren kreuzen.

Lehmann: A bissl was geht oiwei.

Schneider: A bissl was geht oiwei.