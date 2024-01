Die Polizei in München ist in der Silvesternacht zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Wie am Montagmorgen mitgeteilt wurde, rückten die Beamten zu rund 500 Einsätzen aus. Dabei handelte es sich den Angaben nach etwa um mehr als 25 Brände, 70 Einsätze wegen Pyrotechnik sowie 20 Ruhestörungen und 15 Körperverletzungsdelikte.

Die meisten Menschen hatten sich in der Silvesternacht demnach auf dem Marienplatz vor dem Rathaus versammelt. Dort zählte die Polizei zeitweise bis zu 10 000 Menschen, die das neue Jahr begrüßten. Da in diesem Bereich aufgrund einer Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt von 21 bis 2 Uhr ein komplettes Feuerwerksverbot galt, stellte die Polizei in zahlreichen Fällen Feuerwerk sicher. Das Verbot gilt noch bis 24 Uhr am Montag. Auch am Friedensengel, dem Europaplatz und den angrenzenden Parkanlagen feierten etwa 4 000 Personen. Der Bereich war für den Verkehr von 23 bis 2 Uhr gesperrt.

Aktuell werden noch mehrere Einsätze aus der Nacht bearbeitet. Für Tiere sind das laute Knallen und Feuerwerk an Silvester stets eine besondere Herausforderung. Beim Münchner Präsidium gingen am Silvesterabend deshalb rund zehn Anrufe von Tierbesitzern ein, weil Hunde von Feuerwerk aufgeschreckt wurden und weggelaufen waren. In vier Fällen wurden auch von Mitteilern zugelaufene Haustiere der Polizei gemeldet. Einige der Tiere konnten mit ihren Besitzern bereits wieder vereint werden.

Auch die Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten eine arbeitsreiche Nacht. Sie mussten zu rund 640 Einsätzen ausrücken. Neben vielen kleineren Bränden war die Feuerwehr auch bei zwei Großbränden gefordert, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mitteilte. In einem Hochhaus im Stadtteil Perlach geriet ein Balkon in Brand. Aufgrund der Hitze platzte eine Fensterscheibe. Eine Bewohnerin wurde zudem mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gebracht. In Solln standen den Angaben nach zwei Autos und ein Gebäude in Brand. Verletzte gab es nicht. Die Bewohner des angrenzenden Mehrparteienhauses kamen während der Löscharbeiten in einem Großraumrettungswagen unter. Insgesamt verzeichnete die Münchner Leitstelle weniger Einsätze als beim vorigen Jahreswechsel in der Landeshauptstadt. Es habe eine friedliche Feierstimmung geherrscht und die Einsatzkräfte seien meist mit einem Lachen, Zuspruch und netten Worten empfangen worden.

Die Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel war nach den Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt niedriger als im Vorjahr. An der Landshuter Allee stieg der Stundenmittelwert von Mitternacht bis ein Uhr von 29 auf 580. Beim Jahreswechsel 2022/2023 hatte der Spitzenwert bei 627 gelegen. Am Stachus blieb der Spitzenwert sogar unter dem Wert von 2019/2020, dem Jahreswechsel vor der Pandemie. Damals waren es 423 gewesen, im vergangenen Jahr 779 und heuer 399.

Noch in der Neujahrsnacht begann das große Aufräumen. In bewährter Manier schwärten die Mitarbeiter der Straßenreinigung zu Sondereinsätzen aus. Im vergangenen Jahr sammelten die mehr als 180 Angestellte des Abfallwirtschaftsamtes insgesamt 47 Tonnen Silvestermüll, beim von der Corona-Pandemie geprägten Jahreswechsel 2021/22 waren es 32 Tonnen gewesen. Die Bilanz der diesjährigen Sammlung wird erst am Dienstag erwartet. In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren auch schon mal rund 70 Tonnen Müll zusammengekommen.