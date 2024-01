Die Polizei in München ist in der Silvesternacht zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Nach einer ersten Bilanz am Morgen war die Polizei bei mehr als 490 Einsätzen gefordert. Dabei handelte es sich den Angaben nach etwa um mehr als 25 Brände, 70 Einsätze wegen Pyrotechnik sowie 20 Ruhestörungen und 15 Körperverletzungsdelikte.

Die meisten Menschen hatten sich in der Silvesternacht demnach auf dem Marienplatz vor dem Rathaus versammelt. Dort zählte die Polizei zeitweise bis zu 10 000 Menschen, die das neue Jahr begrüßten. Da in diesem Bereich aufgrund einer Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt von 21.00 bis 2.00 Uhr ein komplettes Feuerwerksverbot galt, stellte die Polizei in zahlreichen Fällen Feuerwerk sicher. Das Verbot gilt noch bis 24 Uhr am Montag. Auch am Friedensengel, dem Europaplatz und den angrenzenden Parkanlagen feierten ca. 4.000 Personen. Der Bereich war für den Verkehr von 23:00 bis 02:00 Uhr gesperrt.

Aktuell werden noch mehrere Einsätze aus der Nacht bearbeitet. Für Tiere sind das laute Knallen und Feuerwerk an Silvester stets eine besondere Herausforderung. Beim Münchner Präsidium gingen am Silvesterabend deshalb rund zehn Anrufe von Tierbesitzern ein, weil Hunde von Feuerwerk aufgeschreckt wurden und weggelaufen waren. In vier Fällen wurden auch von Mitteilern zugelaufene Haustiere der Polizei gemeldet. Einige der Tiere konnten mit ihren Besitzern bereits wieder vereint werden.