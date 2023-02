Von Martin Bernstein, Ulrike Heidenreich und Joachim Mölter

Die Demonstration des "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" am Münchner Stachus begann am Samstagmittag nicht laut, sondern leise. Mit einer Schweigeminute für die Opfer der Kriege und für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist in diesem Jahr eine besondere, weil ein Krieg in Europa tobt, weil das Leid auf der Welt groß ist. Und auch der Protest verläuft diesmal anders. Gleich mehrere Gruppierungen von linken und rechten Teilnehmerinnen und Teilnehmern demonstrieren in München. Das linke Anti-Siko-Bündnis formierte sich am Stachus, die verschwörungsideologische Querdenker-Szene auf dem Königsplatz. Es sind die beiden größten Kundgebungen.

Am Stachus hielten die Menschen Plakate hoch, auf denen stand: "Frieden schaffen ohne Waffen". Sie schwenkten Regenbogenfahnen mit dem Schriftzug "Pace", italienisch für Frieden. Auf der Bühne wurde John Lennons Hymne "Imagine" mit einem deutschen Text gespielt. Organisator Claus Schreer rief: "Wir sind gegen Waffen generell. Wir grenzen uns deutlich ab gegen Nationalisten."

Der große Tag der Demonstrationen gegen die Sicherheitskonferenz war zuvor am Alten Botanischen Garten mit einer Konfrontation losgegangen. Die Münchner AfD hatte dort zu einer Kundgebung mit dem Chef des rechtsextremen Compact-Magazins aufgerufen. Mehr als hundert linke Gegendemonstranten versammelten sich an den Absperrgittern und skandierten "Faschistenpack" und "Nazi-Pest", es kam zu Gerangel. Auch die Jusos sowie die Organisationen "München ist bunt" und "Omas gegen Rechts" demonstrierten gegen den rechten Aufmarsch. Dabei waren neben Friedenstauben und pro-russischen Parolen auch "Ami go home"-Schilder zu sehen, außerdem ein Plakat, auf dem der jüdische Milliardär George Soros und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Krake dargestellt wurden - eine antisemitische Chiffre.

Detailansicht öffnen Ein antisemitisches Plakat bei der Kundgebung der AfD. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Gegen Mittag zogen die Teilnehmer der AfD-Demonstration weiter zur Querdenker-Szene auf den Königsplatz, wo großer Zulauf herrschte. Die Polizei sprach von etwa 10 000 Teilnehmern, deutlich mehr als auf dem Stachus. Dort wurden 1300 Demonstrierende geschätzt.

Auf dem Königsplatz wehten Fahnen mit Friedenstauben, aber auch zahlreiche Russland-Flaggen. Diether Dehm, Politiker der Linken, sprach unter anderem von "ukrainischen Killerbanden und Nazi-Faschisten". Der ehemalige CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer erhielt sparsamen Applaus, als er sagte, man sei "selbstverständlich" gegen den Krieg Russlands in der Ukraine. Aber Jubel, als er der deutschen Regierung "Wahnsinn" vorwarf. Er rief: "Der Westen wollte diesen Krieg."

Dass es an diesem Samstag mehrere "neuralgische Punkte" in der Innenstadt geben würde, hatte zuvor schon Andreas Franken, Pressesprecher der Münchner Polizei, vermutet. 4500 Polizisten aus allen Bundesländern hat das Polizeipräsidium aufgeboten, um die Sicherheitskonferenz und die Demonstrationen zu schützen.

Dass mehr Polizei bei einer Sicherheitskonferenz versammelt sein würde als je zuvor, zeigte sich am Odeonsplatz. Eng an eng standen am Mittag Mannschaftswagen, waren die Beamtinnen und Beamten der Polizei aufgestellt. Die Polizeikette sollte verhindern, dass es zu mehr als "kontroversen Diskussionen" zwischen Ukraine-Unterstützern und Nato-Gegnern kommt, wenn sie vorbeiziehen.

Am Odeonsplatz versammelten sich um 14 Uhr in Deutschland lebende Ukrainerinnen und Ukrainer. Die beherrschenden Farben sind Gelb und Blau, überall wehten ukrainische Flaggen in der Sonne. Die Menschen forderten auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch Unterstützung für ihr von Russland überfallenes Heimatland ein.

Detailansicht öffnen Am Odeonsplatz wehten viele ukrainische Flaggen. (Foto: Ulrike Heidenreich)

Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Krieg" sprechen auf der Bühne vor der Feldherrnhalle Politiker wie Anton Hofreiter (Grüne), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) oder Florian Hahn (CSU). Auch die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk wird bei der Kundgebung reden. Die Juristin und Menschenrechtsaktivistin hatte im vergangenen Jahr für das von ihr geleitete "Zentrum für bürgerliche Freiheiten" den Nobelpreis entgegengenommen.

Detailansicht öffnen Am Max-Joseph-Platz wird für die Freiheit im Iran demonstriert. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Auf dem Max-Joseph-Platz demonstrierten bereits um 12 Uhr einige hundert Menschen für Unabhängigkeit und Freiheit im Iran. Die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmern. Die Forderung der Demonstranten: eine liberale, demokratische und atomfreie Republik.