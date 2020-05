Der Pfarrer saß im Knast. Für zwei Stunden ließ sich Felix Walter wegsperren, "länger war es nicht möglich". Keine Klinke, kein Schlüsselloch, eine Tür, die nicht zu öffnen sei. "Wie man sich da auf Dauer fühlt, kann man kaum nachempfinden", sagt er. Wenn der evangelische Geistliche heute seinen Tag im Knast beendet, dann schweifen seine Gedanken zuweilen zu dem ein oder anderen Häftling, "und ich hoffe, dass er die Nacht übersteht". Tatsächlich hat sich einmal einer von Walters Schützlingen aufgehängt: eine Nacht vor seiner Entlassung. "Kurz davor hatte er mir noch einen netten Brief geschrieben, sich für alles bedankt", erzählt der Pfarrer, und er habe sich lange Zeit gefragt, ob er bei seiner Seelsorge etwas übersehen habe. Er weiß es bis heute nicht.

Die senfgelben Hosen von Felix Walter sind an den Taschen ausgebeult, meist sind die Innentaschen zerrissen, sagt er. Das kommt von dem dicken Schlüsselbund, den der Anstaltspfarrer bei sich tragen muss. Immer wenn er sich dann nach einem Arbeitstag auf sein Fahrrad schwingt, spüre er eine gewisse Dankbarkeit, sagt er. Dankbarkeit gegenüber seinem bisherigen Lebensverlauf, Dankbarkeit für seine erfüllende Tätigkeit und schlichtweg Dankbarkeit darüber, dass er seinen Arbeitsplatz verlassen kann - während er 1300 Männer und Frauen zurücklässt. Eingesperrt. In der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Walter hütet sozusagen die schwarzen Schafe der Gesellschaft, ob Mörder, Junkie oder Eierdieb. Er sagt: "Gott ist auch im Gefängnis. Oder gerade da besonders."

Felix Walter geht voran. Über die knarzenden Treppen des Altbaus empor, der sich in der Nähe des Gefängnisses befindet, hinein in sein schlichtes Büro. Der Schreibtisch wirkt aufgeräumt, Comicfiguren tummeln sich dort, Felix der Kater und Schafe im Wolfspelz. An den Wänden hängen Bilder, die Häftlinge gemalt haben. Ein Porträt in Bleistift klebt am Schrank, und über der Couch fängt ein farbenfrohes Bild in blau-gelb mit einer Tankstelle sofort den Blick ein. Auf dem Bild führt eine Straße durch die Natur ins Unendliche. "Das gefällt mir besonders", sagt Walter.

Die meiste Zeit seines Tages verbringt der Pfarrer aber im Gefängnistrakt. Wenn er sich dort mit seinen "Schäfchen" trifft, dann, so sagt er, bricht oft ein Redeschwall aus ihnen heraus. Auch er selbst ist kein stiller Mensch - und er hat einiges zu erzählen, wobei der gebürtige Tübinger dazu wohl eher "schwätze" sagen würde.

Eigentlich wollte er Lehrer werden für Deutsch und Religion. Die Kirche war in der Familie kein zentrales Thema, "meine Eltern waren U-Boot-Christen", sagt er, grinst und setzt nach: "Sie sind dort selten aufgetaucht." Trotzdem sei die Zugehörigkeit zur Kirche wichtig gewesen. Die Theologie reizte ihn als junger Mensch, die Frage nach dem Sinn im Leben. Und als er für ein Seminar im Krankenhaus als Seelsorger tätig war, empfand er das als sinnvoll. Es folgten das Vikariat und ein einjähriger Aufenthalt in den USA, wo er sich als Krankenhaus-Seelsorger ein zweites Standbein aufbaute. "Bin ich als Profi-Christ geeignet?", fragte er sich. Er sei nie der Typ gewesen, der missioniert, sagt Walter über sich selbst. "Der Zweifel gehört dazu." Auch bei ihm.

"Na, und wie lange sitzen Sie?" Das kann laut Walter ein "belangloses Small Talk-Thema" sein, das er anschlägt, wenn er einen Gefangenen zum ersten Mal zum gewünschten Einzelgespräch aus seiner Zelle abholt. "Das Gefängnis ist ein Ort, wo es den Menschen schlecht geht. Manche Psychologen setzen das mit Folter gleich", sagt der Seelsorger. Fast alle hätten in den ersten Wochen extreme Probleme mit dem Eingesperrtsein - und Selbstmordgedanken.

Detailansicht öffnen Wenn Felix Walter am Abend nach Hause fährt, spürt er Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit für seine erfüllende Tätigkeit und Dankbarkeit darüber, dass er seinen Arbeitsplatz verlassen kann - während er 1300 Männer und Frauen zurücklässt. Eingesperrt. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Gefangenenchor, Gottesdienst, Bibelgesprächsgruppe, Meditationsgruppe und Glaubensgesprächsgruppe: Das ist das Angebot der katholischen und der evangelischen Kirche im Gefängnis mit ihren insgesamt fünf Angestellten. Veranstaltungen, die nur auf den ersten Blick nicht zu der Klientel passen wollen, die man sich so hinter Gittern vorstellt. Tätowierte Männer mit aufgepumpten Oberarmen, Männer, die draußen eher die Fäuste sprechen lassen. "Natürlich", sagt Walter, kassiere er als Pfarrer oft dumme Sprüche von den besonders Coolen. Und natürlich müssten sie keine Bibelsprüche zitieren können, es gehe mehr um praktische Lebenshilfe. "Das sind Menschen, keine Monster."

Felix Walter hat mit Mördern gesprochen, "das können sehr feinsinnige Menschen sein", mit Drogenabhängigen und mit Kinderschändern. Er hört schlimme Geschichten, grauenvolle Details, weil die Häftlinge bei ihm frei reden können. "Der Pfarrer hält's Maul", das wissen sie. Denn Walter ist zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Er versucht zu erspüren, was seinem Gegenüber in der momentanen Situation helfen könnte. "Das kann der Glaube sein, oder einfach nur das Gespräch."

Im Gespräch mit Walter können die Stunden wie im Flug vergehen. Er sitzt auf seiner blauen Büro-Couch, die Beine übereinander geschlagen, lediglich eine Hand gestikuliert in der Luft, der andere Arm ruht auf der Lehne. Er erzählt, wie er seine Frau während des Studiums in Regensburg kennenlernte, "an romantischen Resopaltischen mit Neonbeleuchtung", im Seminar über den Schweizer Theologen Karl Barth. "Es war Liebe auf den ersten Blick." Wenig später hat er "in die bayerische Landeskirche hineingeheiratet".

Als die beiden Kinder auf der Welt waren, teilte sich das Paar eine Pfarrerstelle in Grafrath, bis nach zehn Jahren die Landeskirche anklopfte und fragte: "Wollen Sie sich verändern?" So als "Wald- und Wiesenpfarrer" habe man ja eine Kirchengemeinde zu führen mit Verwaltung und Gremien, "wie einen kleinen Betrieb". Da gehe es auch um Fragen wie: "Ist bis neun Uhr der Weg zur Kirche geräumt?" Oder: "Gibt es genug Käsekuchen beim Pfarrfest?" Und bei der Predigt, sagt Walter, dürften zwei Gedichtzitate für die Intellektuellen nicht fehlen. Er entschied sich für das Kontrastprogramm.

"Hier im Knast können Sie auf Goethe verzichten", sagt der Pfarrer und lacht. Wenn er hier einmal in der Woche einen Gottesdienst abhält, dann darf die Predigt nicht länger als zehn Minuten sein, "ich muss Augenkontakt halten, die sind leicht ablenkbar". Hier redet Felix Walter frei, er verwendet gerne Bilder - und Themen aus dem Gefängnis. Die Würde des Menschen stehe oft im Vordergrund, "weil sie sich wie der letzte Dreck hier im Knast fühlen". Mit "der liebe Gott wird das schon richten", bräuchte er den Gefangenen erst gar nicht kommen. Schuld und Sühne und Vergebung? "Ne! Die freuen sich über Normalität".

Detailansicht öffnen Wenn Walter die Arbeit zu sehr belastet, zeichnet er Comics über die Arbeit hinter Gittern. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wobei, Vergebung, sagt er, die würden doch viele suchen. Er könne vergeben im Namen Gottes. "Draußen gibt es ja kaum noch Beichten", sagt er, im Gefängnis hingegen seien das oft heilige Momente. Manche würden auch auf die Vergebung von ihrem Opfer hoffen, "und oft stellt sich die Frage: Kann ich mir selbst vergeben?" Die Menschen, auf die er hier trifft, "die haben nicht nur ausgeteilt". Wenn er als Pfarrer diese Lebensgeschichten hört, "dann wüsste ich nicht, auf welcher Seite der Gitter ich nach dem Erlebten sitzen würde". So einen Satz würden die Häftlinge von ihm allerdings nie hören. "Eine Opfermentalität lass ich ihnen nicht durchgehen."

Vergewaltigung im Knast als Zeichen von Macht komme gelegentlich vor, Schlägereien, Mobbing von Außenseitern, auch das gehöre zum Alltag in Stadelheim. Aber Walter wäre nicht Walter, würde ihm nicht sofort eine nette Anekdote einfallen: Von einer Drag-Queen, die in der JVA einsaß. "Mit dem habe ich dann Laufen geübt, dass er sich beim Hofgang wie ein Mann bewegt und nicht in Schwierigkeiten kommt", erzählt der Pfarrer.

Oder die Sache mit der Katze: Anfangs sei es ihm ja schon ein bisschen unheimlich vorgekommen hier in Stadelheim. Dann lief noch eine Katze rum, der der Schwanz fehlte. "Jaja, der wurde ihr hier abgehackt", sagte ihm ein Häftling. Tatsächlich erfuhr Walter später, dass JVA-Beamte die Katze aus dem Tierheim geholt hätten. Die ohne Schwanz sei so hässlich gewesen, die habe niemand gewollt. So kam sie mit ins Gefängnis, "und hier würde nie jemand einer Katze was tun"!

Dann wird Walter wieder ernst und sagt, dass er sehr wohl auch die Gefahren seines Jobs kennt. "Der Horror ist natürlich eine Geiselnahme, dass sich einer was Spitzes geschnitzt hat." Die Justizbeamten hätten aber den härteren Job, "ich bin ja mehr der liebe Onkel". Trotzdem ist er vorsichtig bei den Einzelgesprächen, sitzt so, dass er schneller als der Häftling an der Tür ist, und trägt ein Notrufgerät bei sich. Und er tauscht sich regelmäßig über das Erlebte mit Kollegen aus, als Supervision für ihn. Wobei er Belastendes auch noch auf eine andere Art verarbeitet: Walter zeichnet Comics, in denen er sich, die Kollegen und ihr Leben hinter Gittern gekonnt mit ein paar spitzen Bleistiftstrichen karikiert.

Der Pfarrer würde gerne herumführen im Gefängnis, die schmucke Kirche zeigen, den Gesprächsraum, die Zellengänge. Aber in Zeiten von Corona sind Besuche in Stadelheim nicht erlaubt. Oft sagt er, sei es auch seine Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass die Menschen hier "nicht zu stark beschädigt werden". Ein stümperhafter Einbrecher lerne hier von den Profis, Giftler, also Drogenabhängige, könnten sich durch den Knast ein besseres Netzwerk aufbauen. Die harte bayerische Linie im Vollzug sieht der Pfarrer kritisch, "davon allein sinkt ja nicht die Kriminalität". Während man zum Beispiel in Bayern die Häftlinge grundsätzlich nicht telefonieren lässt, wird in Berlin über Tarife beim Telefonieren am Gang gestritten. Zumindest werde jetzt im Gefängnis viel Therapie angeboten, "das ist die richtige Richtung". Denn: "Sie bleiben Menschen. Und wir als Gesellschaft müssen den Leuten eine Chance geben."

Hoffnung - auch das ist eines der großen Themen hinter den dicken Gefängnismauern. Beim Gottesdienst etwa hatte Felix Walter Hemmungen, mit den Gefangenen das Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud'" anzustimmen, "aber die wollten das unbedingt". Genauso wie sie vor dem Fernsehen saßen und sich die Live-Wiesn-Übertragung ansahen. "Ich bin in drei Jahren wieder dort", sagte der eine, und der andere, "ich im nächsten Jahr". Die Menschen hier bräuchten das Bild der Hoffnung. Dass die Zeit des Eingesperrtseins irgendwann endet. Für manchen ist das auch die Aussicht, "den Pfarrer" irgendwann auf einen Kaffee in der Freiheit einzuladen. "Und das nehme ich dann auch an", sagt Felix Walter. Menschen durch eine Krise begleiten zu dürfen, sei eine Art der Wertschätzung für ihn.

Walters Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Jetzt kann er den dicken Schlüsselbund, mit dem er die vielen Gefängnistüren öffnen kann, zur Seite legen und auf sein Fahrrad steigen. Wenn es nach ihm ginge, würde er weitere neun Jahre bis zu seiner Pensionierung bleiben. Er ist angekommen.