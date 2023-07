Von Sonja Niesmann

Neulich war der Kutschenbauer der Queen, W. J. Frecklington aus Australien, zu Besuch im Marstallmuseum von Schloss Nymphenburg, begleitet wurde er von einem Fahrgestellbauer von BMW. Beide Herren seien gebührend beeindruckt gewesen, erwähnt Heinrich Piening ganz dezent, so dezent wie das Halstuch im Ausschnitt seines Hemds ("wegen der Zugluft"). Er selbst, das ist sehr schnell zu merken, ist auch überaus fasziniert von den historischen Kutschen und Schlitten. Deutet hier auf Achsen, dort auf Aufhängungen, merkt an, die Rennschlitten seien übrigens von bekannten Bildhauern ihrer Zeit konstruiert worden, macht auf die prämoderne Metallic-ähnliche Lackierung eines Schlittens aufmerksam, wandert zur nächsten Kutsche, zieht den Vergleich zu tiefergelegten Autos. Und will mal ganz grundsätzlich feststellen: "Das sind High-End-Produkte ihrer Zeit!"

300 Jahre alte Wagenbaukunst - aber so winzige Tierchen wie Motten oder Käfer könnten all der funkelnden Pracht den Garaus machen. Deshalb, sagt Piening, sei es bis in die 1970er-Jahre hinein ganz üblich gewesen, ein- bis zweimal im Jahr üppig Pestizide zu verspritzen, vor allem, um die kostbaren Textilien im Fahrgastraum, dem sogenannten Kutschkasten, zu schützen. Damals wusste man es vermutlich nicht besser, inzwischen ist der Einsatz solcher Pestizide, zumindest hierzulande, längst verboten.

Detailansicht öffnen Die kostbaren Stoffe im Kutschenraum sind früher zum Schutz gegen Ungeziefer mit Pestiziden behandelt worden. Die Rückstände aber tun auch den Textilien nicht gut. (Foto: Stephan Rumpf)

Messungen in jüngster Zeit haben eine ziemlich hohe Konzentration an Rückständen ergeben - wenngleich nicht bedenklich für die Besucherinnen und Besucher des Museums, versichert die Schlösserverwaltung. "Aber die erlaubten Grenzwerte für Schadstoffbelastungen sinken ja ständig", sagt Heinrich Piening, "und wir wollten einfach was machen dagegen."

Es zeigte sich freilich, dass eine die Immissionen effektiv schluckende Entlüftungsanlage so groß sein müsste, dass sie nicht unterzubringen wäre im Museum, es hätte einen Anbau oder eine Unterkellerung gebraucht. Deshalb entschied man sich für den anderen Weg: eine Kutschen-Dekontaminierung. Und dafür ist Piening zuständig.

Der Naturwissenschaftler ist stellvertretender Leiter des Restaurierungszentrums der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, in dem gut 50 Fachleute aus zehn verschiedenen Fachrichtungen unermüdlich daran arbeiten, all die Schönheit in den Schlössern und Burgen der Wittelsbacher - von Möbeln und Tapisserien über Gemälde und Kronleuchter bis hin zu Kutschen - zu bewahren oder wieder aufzupolieren. Nach einem Studium der Konservierung/Restaurierung in Köln hat der gebürtige Westfale 1995 bei der Schlösserverwaltung in München angefangen, als Leiter der Abteilung Möbel- und Holzrestaurierung. Nebenbei setzte er noch ein Physikstudium drauf und promovierte. Außerdem leitet er das im Jahr 2000 eingerichtete Labor für Archäometrie, in dem analysiert wird, aus welchen Materialien genau sich die vorhandenen Ausstellungsobjekte zusammensetzen. "Aber eigentlich ist das hier meine Zweitkarriere", sagt er. Vor seinem ersten Studium hat er bereits als selbständiger Tischlermeister gearbeitet.

Schon seit 1996, erklärt Piening, verwende die Schlösserverwaltung erfolgreich das sogenannte feuchtegeregelte thermische Verfahren zur Dekontaminierung von Objekten, angepasst an ihre Bedürfnisse: "Wir zweckentfremden quasi ein Verfahren, das eigentlich gegen Schädlinge wie Holzwürmer oder Holzpilze gedacht ist." Ein Pilotversuch im Jahr 2020 habe gezeigt, dass so auch die historischen Gefährte aus dem Marstallmuseum schonend und erfolgreich dekontaminiert, also von gefährlichen Substanzen gereinigt werden können.

Eine Woche lang schwitzen die Kutschen in der Kammer

Nun also ist in der Wagenhalle des Marstalls eine hölzerne, silberfolienummantelte und völlig luftdichte Kammer aufgebaut, zwölf Meter lang, drei Meter hoch, das sind die Ausmaße eines sehr, sehr goßen Seecontainers. Dahinter steht - ein augenfälliger Gegensatz zu den alten, goldgeblättelten und zierverschnörkelten Fahrzeugen mit ihren Löwenköpfen und Engelchen - ein hochmodernes Klimasteuergerät einer Lippstädter Firma mit vielen blinkenden Display-Anzeigen. Es fährt die Temperatur auf 40 Grad hoch und reguliert gleichzeitig entsprechend die Feuchtigkeit. Das Erwärmen müsse langsam vonstatten gehen, erklärt Piening, denn sonst entstünden gefährliche Spannungen im Material.

Detailansicht öffnen Hightech trifft auf Holzkonstruktion: die luftdichte Kammer mit dem Steuerungsgerät. (Foto: Stephan Rumpf)

Bis zu anderthalb Tage dauert dieses Hochfahren auf 40 Grad, eine Woche etwa schwitzt die Kutsche dann in dieser Kammer vor sich hin, dann wird behutsam wieder heruntergekühlt. Die verdampften Schadstoff-Rückstände werden abgesaugt, gefiltert und entsorgt. Und dann: Kutsche raus, nächste Kutsche rein. "Raumlogistisch ist das wie Kutschen-Tetris", sagt Piening in Anspielung an das puzzleartige Computerspiel: Kutschen rein, Kutschen raus, Kutschen aneinander vorbeirangieren, Kutschen an der Seite parken.

Aber die Motten und all das andere Ungeziefer, die sind doch nicht ausgestorben, wie erwehrt man sich derer denn künftig, ohne Insektizide? "Wenn etwas einmal mit diesem Verfahren entwest und dekontaminiert ist", sagt Heinrich Piening zufrieden, "hat man viele Jahre lang Ruhe, die Wiederbefallsrate geht gegen null."

Die große Herausforderung für das Restauratoren-Team in Schloss Nymphenburg ist freilich: Wie bringt man die alten Chaisen ohne Beschädigung in die Kammer? Sie seien ja gut erhalten, sagt Piening, dennoch: "Anspannen können Sie die nimmer." Und auf ihren großen Rädern rollen - na ja, könnte schiefgehen. Außerdem sei das nicht "wie in der Waschstraße, vorne rein, hinten raus".

Detailansicht öffnen "Kutschen-Tetris" in der Wagenhalle des Marstallmuseums. (Foto: Stephan Rumpf)

Er und sein Team haben also Hebebühnen konstruiert, mit denen man die ein- bis anderthalb Tonnen schweren Gefährte ein paar Zentimeter in die Höhe lüpft und voranschieben kann, mit Hilfe von vier Männern. Das funktioniert mit der sogenannten Gala-Berline des späteren Prinzregenten Luitpold, mit der Gala-Chaise der Königin Therese. Mit dem viel schwereren Galawagen von Ludwig II. oder dem Krönungswagen der Wittelsbacher - drei Tonnen schwer - funktioniert das nicht mehr. Deshalb können auch nur 16 der 40 Exponate im Marstallmuseum zur Dekontamination transportiert werden.

Ganz allein, in der linken vorderen Ecke der Wagenhalle, steht gerade der Musikerschlitten, "für die rollende Bigband der Wittelsbacher im Winter", scherzt Piening. Der Schlitten mit seiner langen gepolsterten Bank für viele Musiker ist als nächstes dran, in die Dekontaminierungshütte zu gleiten. Und das wird nicht ganz einfach: Er ist auch eine Tonne schwer, und die Hebevorrichtungen unter die Kufen zu platzieren, werde wohl nicht ganz leicht zu bewerkstelligen sein, vermutet Heinrich Piening.

Wenn dann alle Gefährte in der Wagenhalle dekontaminiert wieder an ihrem Platz stehen, dann sollte man sich eigentlich mal an eine große Putzaktion machen, findet Restaurator Piening. Dafür ist in Zusammenarbeit mit der Uni Stuttgart bereits ein Spezialschaum entwickelt worden - der den Schmutz der Jahrhunderte schluckt, ohne Schrubben und Rubbeln am Material. "Das sieht dann nämlich wieder so aus", sagt Piening und deutet auf ein kleines Fleckchen am Gestänge einer Kutsche, wo der Schaum bereits getestet worden ist. Es hebt sich goldglänzend von der Patina drumherum ab. Heinrich Piening strahlt bei diesem Anblick auch.