Von Sonja Niesmann

Deutsche, sagt Irina Filichkina, "haben einen Schulterwinkel von 22 Grad". Also recht gerade Schultern. Bei Nordeuropäern seien die Schultern sogar noch gerader, bei Süditalienern eher bei 24 Grad. Filichkina setzt das Winkeldreieck an. Greift zum Bleistift, späht durch ihre überdimensionale, blassblaue Vintagebrille. Und überträgt auf dünnes weißes Papier, was vorher mit dem Maßband sorgfältig festgehalten worden ist: den Schulterwinkel eben. Und Schulterbreite, Achsellinie, Brustumfang, Taille, Gesäßweite, Handgelenksweite. Sollte jemand asymmetrische Schultern haben, eine tiefer hängend als die andere, oder die ganze Haltung etwas gebeugt sein, würde sich das hier auf ihrer Skizze auf den Millimeter genau abbilden. "Ich liebe es", sagt sie, "ich liebe weißes Papier, meine Bleistifte." So könnte ein Maler klingen, ehe er den ersten Farbstrich auf die jungfräuliche Leinwand aufträgt.

Detailansicht öffnen Millimetergenaue Maßarbeit (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die 62-Jährige ist Schnittdirectrice der Reiser Manufaktur. Der Handwerksbetrieb für Maßhemden, seit 2004 im Münchner Lehel, in der Nähe des Friedensengels ansässig, wird heuer 70 Jahre alt. Gegründet von Hans Reiser, wechselte er einige Male die Eigentümer, in den 70er-Jahren übernahm der Mann einer Mitarbeiterin, nach seinem Tod für zehn Jahre dessen Witwe; zuletzt stiegen drei treue Kunden als Investoren ein. "Es ist nicht einfach, sich mit Handwerk auf diesem Niveau zu halten, vor allem, wenn man ausschließlich in Deutschland produziert", sagt Geschäftsführerin Daniela Kopp. Sich zu behaupten zwischen Massenproduktion einerseits und prestigeträchtigen internationalen Marken, deren teure Produkte aber letztlich auch von der Stange kommen.

Detailansicht öffnen Uni oder gestreift? Popeline oder Pikee? Geschäftsführerin Daniela Kopp im Stofflager. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Bei Reiser wird nach der Bespoke-Methode (vom Englischen bespoken, also besprochen) gearbeitet, also ein komplett indiviuelles Schnittmuster erstellt, vom Kragen bis zu den Manschetten. Harter Kragen, weicher Kragen, angeknöpfter Kragen? Die Schulter-Passe eckig oder mit zwei Falten? Mehr tailliert oder weniger? Die Ärmel so, dass es einen ausgeprägten Bizeps gut zur Geltung bringt, aber nicht kneift? Daniela Kopp und Irina Filichkina navigieren ihre Kunden - es sind zu fast 90 Prozent Männer, einige Frauen lassen sich bei Reiser auch Businessblusen oder Nachtwäsche schneidern - buchstäblich durch die vielfältige Palette der Schnitte, Stoffe und Farben. Sie selbst drücken es so aus: "Wir leiten die Herren in ihren Wünschen." Alles ist möglich, und wenn der Kragen bis zum Bauchnabel reichen soll - solange es im Rahmen des schneiderisch Machbaren liegt, schränkt Filichkina ein: "Meine Mädels müssen es ja auch noch nähen können."

Die "Mädels" sitzen im Souterrain, unter dem Laden, der nach dem Prinzip Weniger ist Mehr designed ist. Ein großer Zuschneidetisch, im Regal dahinter stapeln sich die Schnittmuster aller Kunden wie beim Schuster die Leisten. Einige Tischchen mit Nähmaschinen. Eine Kollegin näht fast ausschließlich Kragen, seit 39 Jahren, und es mache ihr immer noch Spaß, versichert sie. Die Kragenpartie übrigens, wirft Filichkina trocken ein, sei inzwischen immer wichtiger geworden, "wegen der Selfies". Eine andere Mitarbeiterin bestickt die Hemden, so der Kunde das wünscht, von Hand mit dessen Monogramm.

Detailansicht öffnen Wieviel Details, wieviel Aufwand in einem Hemd stecken können, erkennt wohl nur das geschulte Auge. (Foto: Alessandra Schellnegger)

In einem Raum stapeln sich in deckenhohen Regalen die Stoffballen, blütenweiße, blaue, gedeckt lila Baumwolle, feine blaue Längsstreifen oder breite rote. Türkis neben Karos oder Hawaii-Blumenmuster, es muss ja nicht immer nur das klassische Business- oder Frackhemd sein. Auf einem Regal sind Kragenvarianten ausgestellt, sie tragen Namen wie Kent, Windsor, New York, Heinz, Gatsby, Haifisch oder Haifisch extrem. In einem kleineren Raum ist das Stoffrestelager untergebracht, es ermöglicht den Austausch von Krägen oder Manschetten auch nach Jahrzehnten. Draußen im Flur liegt gerade, in einem braunen Umschlag fertig zum Versand an den Besitzer, ein wieder auf Vordermann gebrachtes Hemd - geschneidert 1998. Vor Irina Filichkinas Zeit bei Reiser schon.

Detailansicht öffnen Von jedem je geschneiderten Hemd gibt es Stoffreste - falls Reparaturen nötig werden. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Dass die 62-Jährige heute wieder mit einem Winkeldreieck arbeitet, hat einen gewissen Witz. Denn sie hat in Russland, wo sie herstammt, zunächst drei Semester Mathematik studiert. Dann wechselte sie zu Zeichnen und Design, unterrichtete schließlich Technisches Zeichnen an einer Fachhochschule. Eines Tages musste sie plötzlich einspringen für eine Kollegin, die Schnittzeichnen unterrichtete - obwohl sie da recht blank war. Aber sie schlug sich wacker - und kam auf den Geschmack: "Ich habe immer genäht, und meine Oma war Schneiderin."

2008 hat sie Russland verlassen, auch eines Mannes wegen

Dann, im Jahr 1993, "schenkte", so formuliert sie es, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl dem russischen Präsidenten Boris Jelzin 1000 Stipendien für fachliche Weiterbildung in Deutschland. Irina Filichkina meldete sich, bekam einen der Plätze, bildete sich an der Deutschen Bekleidungsakademie weiter. Und bekam eine Lizenz von Müller & Sohn, deren Schnittmuster-System zu unterrichten. Sie ging zurück nach Russland, machte ihre eigene Fachschule auf. Sie saß in Jurys von Fachwettbewerben für Maßschneiderei, gab Seminare, war viel im Ausland unterwegs. Man darf aus ihren Worten schließen, dass sie recht erfolgreich unterwegs war in ihrem Metier.

"Wir hatten so viele Hoffnungen", damals in den 90er-Jahren in Russland, erinnert sie sich. Aber die Dinge im Land entwickelten sich nicht so, wie sie gehofft hatte, wie viele andere gehofft hatten, und sie befand: "Das ist nicht meine Welt." 2008 ging sie wieder nach Deutschland. Auch der Liebe wegen. Eines Mannes wegen, den sie schon 1993 während ihres Stipendiumsaufenthaltes kennengelernt hatte - aber die Umstände damals waren nicht glücklich. Jetzt passte es - sie heirateten. Und Filichkina fand ihr kleines Reich bei Reiser.

Sechs bis acht Wochen dauert es im Schnitt vom ersten Gespräch bis zur Übergabe des Hemds

Sechs bis acht Wochen dauert es im Schnitt vom ersten Gespräch bis zur Übergabe des Hemds. Zur ersten Anprobe schlüpfen die Herren in ein noch nicht ganz fertig genähtes Hemd aus Musterstoff. Sollte die Balance zwischen Passform und Tragekomfort noch nicht perfekt sein, legt die Schnittdirectrice noch einmal Hand an, korrigiert. Erst dann wird das Stück mit dem richtigen Stoff genäht. So viel Aufwand und Qualität haben ihren Preis: zwischen 380 und 500 Euro kostet ein Reiser-Hemd mit seinen typischen Perlmuttknöpfen. Wenn noch allerlei Extras dazukommen, wie etwa handgenähte Knopflöcher, können es schon mal 800 Euro werden.

Detailansicht öffnen Welche Manschette hätten'S denn gerne? (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen Die alten Kundenkarteikarten stammen noch aus der Zeit des Firmengründers. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Und wer leistet sich das? Namen dürfen sie leider nicht nennen, sagen Irina Filichkina und Daniela Kopp. Es seien Großunternehmer, Von-und-Zus, Ärzte, Unternehmensberater, Banker, Notare, einige Schauspieler oder Dirigenten, und ein paar "ganz normale Individualisten", auch für Filmproduktionen schneidern sie regelmäßig. Filichkinas jüngstes Schnittmuster für eine Filmfirma, eine elegante, weiße Damenbluse, hat sie über eine Styroporbüste neben ihrem Arbeitstisch drapiert. Welcher Film, welche Schauspielerin? Sie dürfen es nicht verraten, leider - obwohl sie so stolz darauf sind, so gern damit werben würden.

Manche der Kunden, erzählen die beiden Damen, nehmen sich viel Zeit, "genießen die ganze Prozedur". Andere sagen, "ich hab' überhaupt keine Zeit", wissen aber, was sie wollen und überlassen den Rest den Expertinnen. "Schauen Sie einfach in meinen früheren Auftrag und machen Sie mir zehn weiße, zehn blaue und zehn blau-weiß gestreifte." Sicher ein Vertrauensbeweis, andererseits schon ein recht geschäftsmäßig-effizienter Ton im Vergleich zu dem, in dem die Schnittdirectrice und ihre Kolleginnen von ihrer eigenen Arbeit, von der Reiserschen "Nähkunst" schwärmen.

Für Slawen, sagt Irina Filichkina, habe das Hemd eine "stark sakrale Bedeutung", ihr eigenes Verhältnis zu Hemden nennt sie "fast esoterisch". In Russland gebe es sogar das Sprichwort: "Ich bin im Hemd geboren." Soll bedeuten, erklärt sie: "Ich hab Glück im Leben."