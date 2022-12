Von Franz Kotteder

"Die üblichen Verdächtigen" wäre auch ein schöner Titel für Restaurantführer über München. Denn in den meisten Fällen werden in den einschlägigen Veröffentlichungen dann doch wieder die Lokale und Restaurants präsentiert, die alle anderen Konkurrenzprodukte auch aufführen. Eine löbliche Ausnahme stellt ausgerechnet das Buch eines Kölner Verlags mit dem etwas anbiederndem Titel "111 Mal sauguad essen in München" dar. Die Münchner Reise-, Kultur- und Gastrojournalistin Evelyn Pschak von Rebay hat es verfasst, und natürlich hat auch sie nicht nur kaum Bekanntes und Geheimtipps auf der Karte. Aber doch erstaunlich viele, und ihre genauen Beschreibungen machen große Lust darauf, sich diese Lokale, Cafés, Bars, Feinkostläden, Wirtshäuser und Restaurants einmal anzuschauen. Vom Rumpler über die Zimtschneckenfabrik bis hin zur Waldwirtschaft Bienenheim, von Geisels Vinothek und dem Dantler bis zur Ménage Bar finden sich lauter Perlen, die man nicht immer gleich auf dem Schirm hat, wenn man essen gehen will. Da gibt es tatsächlich einige Entdeckungen zu machen, und mit 111 Orten hat man auch genügend Auswahl. Lust darauf machen auch die vielen bunten Geschichten, die oft hinter den Lokalen stecken - ob es nun um einen Taekwondo-kämpfenden Pizzabäcker geht oder um Frau Suzukis japanischen Lebensmittelladen (Evelyn Pschak von Rebay: 111 Mal sauguad essen in München, Emons Verlag, 240 Seiten, 18,60 Euro).

Tantris und Masi Weinbar

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk macht das Zwei-Sterne-Restaurant Tantris seinen Fans. Anders als sonst hat es die zwei noch kommenden Dienstage vor Weihnachten jetzt auch mittags und abends geöffnet. Und im Schwester-Restaurant Tantris DNA (ein Stern) gibt es inzwischen Samstag- und Sonntagmittag ein Vier-Gang-Menü inklusive Weinbegleitung für 200 Euro pro Person. So etwas ist in Münchens Sternelokalen mittlerweile fast ein Schnäppchen (Tantris Maison Culinaire, Johann-Fichte-Straße 7, 12-16 Uhr und 18.30-0 Uhr, www.tantris.de, Reservierung über die Homepage). Wer gerne Wein trinkt und nicht unbedingt ein Sterneessen dazu braucht, ist jetzt schon Samstagmittag in der Masi Weinbar gut bedient. Dort findet - auch an Silvester - von elf Uhr an jetzt regelmäßig ein italienischer Wein-Brunch statt. Neben einer Auswahl an Schinken, Wurst und Käse, Pasta und Risotto sowie Desserts, alles aus der traditionellen venezianischen Küche, gibt es diverse Weine und natürlich auch Kaffee und Tee (Masi Weinbar, Maximilianstraße 40, Samstagsbrunch 11-15 Uhr, pro Person 69 Euro, www.masiwinebar-munich.de, Reservierung unter Telefon 23 03 25 65).