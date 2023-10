Ein großes Waffenarsenal hat die Münchner Polizei am Freitag im Stadtteil Fasanerie ausgehoben. In einer Wohnung stellten Beamte mehr als hundert Schusswaffen und Waffenteile und mehrere hundert Kilogramm Munition sicher. Das Paar, das die Waffen bis zum Entzug der behördlichen Erlaubnis legal besaß, gehört möglicherweise der "Reichsbürger"-Szene an, ist aber nach Polizeiangaben bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt.