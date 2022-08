Rammstein in München:Die Nacht der halbnackten Ossis

Sehr subjektive Erinnerungen an das erste Münchner Rammstein-Konzert vor 27 Jahren. Wer hätte auch ahnen können, was aus dieser seltsamen Band einmal werden würde? Jetzt kehrt sie zurück, ein paar Nummern größer.

Von Franz Kotteder

Nein, klar, passt schon. Ich wohne zwar in der Gegend, bin aber an Silvester eh nicht zu Hause. Insofern ist es nicht so schlimm, wenn Rammstein ein paar hundert Meter weiter auf der Theresienwiese ein Konzert geben. Die Band beherrscht Pyrotechnik ja besonders gut, und bevor sich die Jugendgangs aus dem Westend dort gegenseitig mit Raketen und Böllern bekämpfen, wie sonst jedes Jahr an Silvester, ist es vielleicht sogar besser so.

Überdies würde Rammstein damit fast an den Ursprungsort ihres Münchner Wirkens zurückkehren. Denn ihr erstes Konzert in der Stadt gaben sie vor knapp 27 Jahren, am 9. Dezember 1995, im Stromlinien-Club an der Ecke Lindwurm- und Poccistraße, fast am Südende der Theresienwiese. Es war die Nacht, in der Axel Schulz in der Stuttgarter Schleyerhalle gegen den Südafrikaner Francois Botha um den Weltmeistertitel boxte. Ich aber war im Strom, um eine Kritik über das Konzert zu schreiben.

Die Koinzidenz der Ereignisse verhalf mir immerhin zum zugegebenermaßen etwas platten Einstiegssatz: "Das war sie also, die Nacht der halbnackten Ossis." Denn fünf der sechs Bandmitglieder von Rammstein kamen mit nacktem Oberkörper auf die Bühne und führten sich schon damals ziemlich genauso auf, als ob sie gerade auf einer Monsterbühne vor knapp 150 000 Menschen auf der, sagen wir mal: Theresienwiese, stünden. Dabei standen im nicht sehr großen Stromlinienclub vielleicht gerade mal 50 Hansel vor der Bühne, um sich die seltsamen Burschen aus Ostberlin und Schwerin anzutun.

Das Gefälle zwischen größtmöglichem Metal-Bombast, protzigem Proll-Gehabe und der armseligen Wirklichkeit ist in einem kleinen Club besonders deutlich zu spüren. Jedenfalls kam ich nicht umhin, die Show grotesk lächerlich zu finden. Fröhlich verspottete ich die Bandmitglieder als Unterhosenmodels, bescheinigte Sänger Till Lindemann "ein martialisches Geröhre im Umfang von vielleicht vier Halbtönen", bemängelte das einfallslose, "stampfende Pathos" der Heavy-Metal-Gitarre und den "primitiven Macho-Schmarrn" der Texte. Aus so einer Gurkentruppe konnte nichts werden. Es wurde dann ziemlich schnell die international erfolgreichste deutsche Band der folgenden 20 Jahre daraus. Aber meine Prognosefähigkeit in dieser Hinsicht war noch nie gut.

Vielleicht ist das ganze Getue und Gewese ja wirklich Kunst

Besonders abstoßend, so kann ich mich erinnern, fand ich es, dass Lindemann in dem kleinen Club mit einem richtigen, Feuer spuckenden Flammenwerfer herumwedelte. Das Spiel mit dem Feuer, ausgerechnet beim Stück mit dem Refrain "Rammstein", gehörte zum Konzept des kalkulierten Tabubruchs und erinnerte an das Unglück bei der Flugschau von Ramstein bei Kaiserslautern, bei dem 70 Menschen in einer wahren Flammenhölle ums Leben gekommen waren. Ich finde das auch heute noch ziemlich daneben. Soll Kunst sein und vermutlich auf die heimliche Faszination des Bösen verweisen. So wie die Flirts mit faschistischer Ästhetik und Ausschnitten aus Riefenstahl-Filmen einige Jahre später in Videos der Band.

Ich habe zeitweise versucht, das auf weiteren Konzerten, die schnell sehr viel größer wurden, nachzuvollziehen (offen gesagt vor allem deshalb, weil die hübsche Katja von der Konzertagentur die Band so toll fand), scheiterte aber regelmäßig. Vielleicht bin ich zu einfach gestrickt. Manche Leute sagen heute, Riefenstahl sei eine faszinierende Künstlerin gewesen, die sich nur leider dem Teufel angedient habe. Ich finde, sie war ihr Leben lang eine furchtbare Nazi-Tusse. Selbst ihre späten Fotos von den afrikanischen Nuba transportieren ein lupenrein faschistisches Menschenbild. Das ist gewiss keine Kunst, und damit spielt man auch nicht.

Nein, Rammstein ist sicher alles andere als rechts, und vielleicht ist das ganze Getue und Gewese ja wirklich Kunst. Ich kann es bloß nicht erkennen, halte die Musik immer noch für ziemlich einfältig und die Texte nicht für Dichtkunst, sie taugen vielleicht gerade mal als Zeitungsüberschriften. Wenn Rammstein also 27 Jahre später an den Ort ihres ersten Auftretens in München (fast jedenfalls) zurückkehren, dann soll das von mir aus so sein. Ich bin, wie gesagt, an Silvester wohl eh nicht daheim.