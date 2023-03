Von Carolin Fries, Inning

Vera Pein massiert sich mit der rechten Hand den unteren Rücken, in ihrem Nacken liegt eine Wärmflasche. Die 66-Jährige sitzt in der Küche am großen Tisch auf der Bank, sie hat es noch nicht geschafft, das Frühstück abzudecken. Die Nacht war zu kurz, der bald sieben Jahre alte Raffaelo hatte Beinkrämpfe. Sie haben beide nur wenige Stunden geschlafen.