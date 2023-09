Wenn man seit Ewigkeiten in den Sandkastenfreund verliebt ist, es ihm aber nicht sagen kann, hat man ein Problem. Wenn sich dann auch noch die beste Freundin in denselben Jungen verguckt, macht das die Sache nicht einfacher. Im Gegenteil: Dem Teenager-Mädchen Mio wird alles zu viel, sie zieht sich zurück und hat zu allem Überfluss auch noch einen Fahrradunfall. Sie kommt ins Krankenhaus, wo aber nur ihr Körper regungslos im Bett verharrt. Mios Seele hängt zwischen Diesseits und Jenseits fest, auf ihrem Weg zurück aus dieser Zwischenwelt begegnen ihr merkwürdige Wesen, unter anderem Göttinnen, Goldfische und Spinnenmonster.

Der Anime "Over the Sky" war bereits vor drei Jahren in den japanischen Kinos zu sehen, im Zuge des auch hierzulande anhaltenden Manga- und Anime-Booms läuft der Film nun auch in den deutschen Kinos. Für einen Tag zwar nur (am Dienstag, 26. September), dafür aber gleich in Hunderten Kinos in der ganzen Republik. So kommen die Fans des Genres zusammen, so werden aus Filmvorführungen Events. Mit den Meisterwerken von Anime-Regisseuren wie Hayao Miyazaki oder Makoto Shinkai kann diese Teenage-Lovestory zwar nicht mithalten, Fans wird Yoshinobu Senas "Over the Sky" aber vermutlich trotzdem gewinnen.

Das liegt auch an Figuren wie Mios Lieblingskuscheltier Ginom, das all das ist, was man von solchen Wesen erwartet (großäugig, bunt und aufgedreht) und das die junge Heldin durch allerlei Abenteuer begleitet. Erst wenn sie diese bestanden hat, kann Mio zu ihrem Herzbuben zurückkehren. Ob sie ihm dann auch ihre Gefühle gestehen kann?

Over the Sky - Kimi wa Kanata, JAP 2020, Regie: Yoshinobu Sena, Di., 26. September, im Mathäser, Cinemaxx und vielen Kinos in der Region