Eine von Deutschlands renommiertesten Schauspielschulen bekommt einen neuen Leiter - aus den eigenen Reihen: Malte Jelden wird von September 2024 an die Otto-Falckenberg-Schule führen. In der traditionsreichen städtischen Fachakademie für Schauspiel und Regie, die künstlerisch und administrativ eng mit den Kammerspielen verbunden ist, haben viele Bühnen- und Filmstars von Mario Adorf bis Gisela Schneeberger ihren professionellen Weg begonnen. Und Jelden hat vielen dabei schon geholfen: Seit 2007 unterrichtet er hier Regie und leitet diesen Ausbildungsgang seit 2017.

Der Kulturausschuss der Stadt München hat Jelden am Donnerstag als Nachfolger von Jochen Noch bestimmt, der kommenden Sommer in den Ruhestand geht. "Mit Malte Jelden haben wir einen Schulleiter gewonnen, der seine neuen Aufgaben bereits gut kennt. Seit 16 Jahren engagiert er sich an der Otto-Falckenberg-Schule als Dozent für die Weiterentwicklung der Ausbildung", sagte Kulturreferent Anton Biebl. Auch Kammerspiele-Intendantin Barbara Mundel hält den 52-Jährigen, der unter Frank Baumbauer und Johan Simons Dramaturg an dem Schauspielhaus war, für eine gute Wahl: Er kenne die Theaterszene gut und realisiere seit vielen Jahren bundesweit spannende Produktionen.

Der Designierte bedankte sich selbst dafür, dass man ihm die Schule und ihre 50 Studierenden anvertraue. "Mit einem großartigen Team von 16 Lehrenden bereiten wir junge Menschen auf den Schauspiel- oder Regieberuf vor. Dabei wollen wir weiterhin Handwerk vermitteln und künstlerische Freiräume ermöglichen."