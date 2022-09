Von Katharina Haase

Das 187. Oktoberfest, es wird stattfinden - und nach zwei Jahren Pandemie-Pause auch wieder Abertausende in- und ausländische Touristen nach München locken. Weil die meisten von ihnen ein warmes Plätzchen brauchen, um ihren Bierrausch gemütlich ausschlafen zu können, sind die Unterkünfte in der Stadt zur Wiesn-Zeit wieder heiß begehrt. Alles wie immer also?

Die Münchner Holidu GmbH, ein Vergleichsportal für Ferienwohnungen, kommt bei einer Analyse der Preise von Mitte September bis Anfang Oktober zu dem Ergebnis, dass München mit einem Durchschnittspreis von 507 Euro pro Nacht in diesem Zeitraum sogar Paris (466 Euro) und Zürich (505 Euro) überholt. Die Preise für Ferienwohnungen während der Wiesn seien im Schnitt 70 Prozent höher als in der Woche davor - und 34 Prozent teurer als im Jahr 2019, als das bisher letzte Oktoberfest stattfand. Ähnlich schaut es auf dem Portal Airbnb aus, wo die durchschnittliche Unterkunft 396 Euro kostet - ebenfalls deutlich mehr als sonst.

Die Auslastung der Hotelzimmer hat in den vergangenen Wochen noch einmal zugenommen und liegt nun bei etwa 75 Prozent, rund zehn Prozent höher als noch Anfang Juli. Dennoch sind das erstaunlich viele freie Zimmer, in den vorangegangenen Wiesn-Jahren lag die Auslastung zu diesem Zeitpunkt schon weit über 80 Prozent.

Natürlich sind die Hotelzimmer trotzdem deutlich teurer als sonst: Eine Google-Vergleichsanalyse zeigt, der durchschnittliche Preis für ein Doppelzimmer im Zwei-Sterne-Hotel liegt heuer am zweiten Wiesnwochenende bei 275 Euro - statt den sonst üblichen 75 Euro. Wer sich zur Wiesn den Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels gönnen will, muss durchschnittlich 880 Euro statt sonst 396 Euro bezahlen. Die teuerste noch buchbare Option am mittleren Wochenende könnte die Suite des Mandarin Oriental sein: 6300 Euro verlangt man dort für die Nacht, Frühstück kostet extra. In "normalen" Zeiten kostet die Suite "nur" knapp 4200 Euro.

"Die Leute buchen viel kurzfristiger, gehen lieber auf Nummer sicher."

Natürlich geht es auch günstiger, aber mindestens 132 Euro für zwei Personen muss man zum Halbzeitwochenende derzeit pro Nacht fast überall hinlegen. Dann schläft man allerdings auch in einem zehn Quadratmeter kleinen Zweibettzimmer mit Gemeinschaftsbad, rund acht Kilometer von der Theresienwiese entfernt. Doch auch in direkter Umgebung zum Festplatz gibt es noch freie Zimmer. Beispielsweise im B&B München Hauptbahnhof, für 370 statt 158 Euro pro Nacht, was einen Aufschlag von knapp 135 Prozent bedeutet. Das Schwan Locke, das einige Mini-Studios direkt an der U-Bahn-Station Theresienwiese anbietet, verlangt zur Wiesn-Hochzeit derzeit 556 statt 189 Euro, eine Steigerung von 194 Prozent.

Trotz der teils enormen Aufschläge liegen die Hotelpreise noch deutlich unter denen des Wiesn-Jahres 2019. Damals errechnete das Vergleichsportal Check24.de am mittleren Oktoberfest-Wochenende einen durchschnittlichen Zimmerpreis von 316 Euro, rund 15 Prozent mehr als in diesem Jahr. Während die Privatanbieter deutlich aufschlagen, sind die Hoteliers also vorsichtiger geworden, so scheint es. Doch ist das wirklich so?

Ja, sagt Angela Inselkammer, Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga und Betreiberin des Brauereigasthofs Aying. Zwar seien die Hoteliers mit der Gesamtbuchungslage derzeit zufrieden, die Preise seien jedoch bei Weitem nicht so ausgereizt wie in den vergangen Oktoberfest-Jahren. Zudem sei eine deutliche Buchungsdiskrepanz zwischen der ersten und zweiten Wiesnwoche spürbar. "Die Leute buchen viel kurzfristiger, gehen lieber auf Nummer sicher", so Inselkammer. Sie geht davon aus, dass die Buchungen für die zweite Wiesnwoche nochmal ansteigen werden, wenn die erste Woche gut gestartet ist. In Bezug auf die Gäste lasse sich feststellen, dass noch immer viele Touristen aus den USA und dem asiatischen Raum fehlten. "Trotz abschwächender Pandemie ist man dort einfach noch nicht wieder ganz so reisefreudig, wie noch 2019", sagt Inselkammer.

Dass die Hotelpreise zur Wiesnzeit in die Höhe schießen, ist keine neue Erkenntnis. Doch die Hoteliers wissen längst auch andere Events für sich zu nutzen. Eine Grafik des Referats für Arbeit und Wirtschaft vom Zeitraum 1. Mai bis 31. August 2022 zeigt deutlich, dass auch frühere Großveranstaltungen für einen Peak bei den Hotelzimmerpreisen gesorgt haben, so beispielsweise die Konzerte von Helene Fischer und Robbie Williams auf dem Messegelände.

Einen noch deutlicheren Anstieg verzeichnet die Stadt aber im Rahmen von Messen, die abseits des Fachpublikums eher wenig Beachtung finden, wie beispielsweise bei den parallel stattfindenden Analytica, Automatica und Ceramitec, den Fachmessen für Labortechnik, Robotik und der Keramikindustrie. Den bisher höchsten Anstieg der Zimmerpreise im Jahr 2022 erzielten die Hotels Ende Mai, als die IFAT stattfand, die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Die Preise, die während dieser Messe erzielt wurden, lassen jene während des G-7-Gipfels oder den European Championships weit hinter sich.

Die Messen waren in diesem Jahr für viele Unternehmen von besonderem Wert. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause suchten viele Firmen endlich wieder den persönlichen Austausch. Dass die Hoteliers das zu nutzen wissen, um "München wieder auf das Vor-Krisen-Niveau zu bringen", wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft schreibt, ist wenig verwunderlich. Die Grafik, die denselben Zeitraum im Jahr 2021 zeigt, belegt eindrucksvoll, wie groß der Unterschied zu den veranstaltungsfreien Corona-Jahren ist.