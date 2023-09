"Wir werden die Krüge nach oben tun", kündigte Nationalspieler Thomas Müller bei der Ankunft an. Kane & Co. kamen in Tracht - Lederhose, Weste und Janker -, die Partnerinnen präsentierten Dirndl. Auf dem Weg in die Käfer Wiesn-Schänke winkten die Profis Fans zu und hielten für Fotos gefüllte Bierkrüge in die Höhe. "Die Spieler wissen alle, dass sie in den nächsten Tagen wieder spielen müssen", bemerkte Vereinspräsident Herbert Hainer zum möglichen Bierkonsum. "Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen", hatte Kane für seine Wiesn-Premiere mit dem Rekordmeister angekündigt: "Es hat große Tradition."

Erstmals als Bayern-Trainer ist auch Thomas Tuchel auf dem Oktoberfest dabei. "Leckeres Essen ist immer gut, und traditionelles Essen ist herzlich willkommen", sagte der 50-Jährige.

Die Spieler des FC Bayern München kamen gemeinsam mit dem Bus an. Schon beim Aussteigen war die gute Laune nach dem hohen Sieg am Vortag spürbar.

Noch bevor es ins Zelt ging, bekam jeder Spieler die erste Mass in die Hand. Auch Thomas Müller war mit von der Partie. Der 34-Jährige kickt seit 2008 für die Profi-Mannschaft der Bayern.

Trainer Thomas Tuchel kam in Tracht und mit guter Laune zum Wiesn-Besuch. Obwohl er einige Tage zuvor auf einer Pressekonferenz verkündet hatte "gar kein Bier" zu trinken, hielt er für die Kameras eine Mass in die Höhe.

Zugang Harry Kane hatte vorher angekündigt, sich sehr auf seinen ersten Wiesn-Besuch mit dem Team zu freuen. Der 30-Jährige hatte sichtlich Spaß.

Eric Maxim Choupo-Moting kam in Begleitung seiner Frau Nevin Choupo-Moting. Die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet. Für Choupo-Moting, der 2020 zum FC Bayern München kam, ist es bereits die zweite Vereins-Wiesn.

Der ehemalige Bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber und seine Frau Karin waren, wie jedes Jahr, mit von der Partie. Der mittlerweile 81-Jährige sitzt im Aufsichtsrat des FC Bayern München.

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Frau Susanne ließen sich den Wiesn-Besuch mit den übrigen Vereinsgrößen nicht nehmen.

Ersatz-Torwart Sven Ulreich kam in Begleitung von Ehefrau Lisa. Da Manuel Neuer noch immer ausfällt, steht der 35-Jährige seit dem Sommer wieder überwiegend für die Bayern im Tor.

Auch für Konrad Laimer, der erst im Sommer aus Leipzig zu den Bayern wechselte, war es der erste Wiesn-Besuch zusammen mit den neuen Team-Kollegen. Er kam in Begleitung seiner Freundin Ines-Sarah.