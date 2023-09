Dass Arnold Schwarzenegger das Oktoberfest besucht, ist eigentlich schon fast keine Nachricht mehr, so regelmäßig, wie der gebürtige Österreicher in den vergangenen Jahre auf der Wiesn war. Mal wurde er dabei von der Polizei beim Radeln durch den Hauptbahnhof gestoppt , mal hat er der Wiesn-Kapelle mit der Trompete den Marsch geblasen , aber inzwischen hat er eine andere Tradition für sich entdeckt: dass er bei seinem Besuch dirigiert. Wer "Arnold Schwarzenegger Wiesn" googelt, bekommt fast ausschließlich Artikel vorgeschlagen, die überschrieben sind mit: "Arnold Schwarzenegger dirigiert auf dem Oktoberfest".

Und heuer? Zwar waren Schwarzenegger und seine Freundin Heather Milligan im Marstall-Zelt zu Gast und feierten dort, doch bevor "Arnie" den Dirigentenstab schwang, verabschiedete sich das Paar schon wieder, wie die AZ zu berichten weiß. Was da los war? Hatte Schwarzenegger den Taktstock vergessen? Oder steht der große Auftritt noch bevor? Gerüchteweise könnte es für den "Terminator" schon bald heißen: "I'll be back."

Detailansicht öffnen Arnold Schwarzenegger (Mitte) mit Sohn Christopher (links) und Heather Milligan im Marstall-Zelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Im Marstall-Festzelt hat sich ebenfalls Schwarzenegger-Buddy Ralf Moeller blicken lassen. Der Schauspieler hatte noch vor Beginn des Oktoberfests angekündigt, trotz hoher Bierpreise auch dieses Jahr nach München zu kommen. "Ich habe gespart. Die Mass Bier kostet ja in diesem Jahr 14 Euro - 12 habe ich schon", hatte er gescherzt.

Beim Ehepaar Lauterbach steht der Wiesn-Besuch jedes Jahr offenbar ganz dick im Kalender. Heuer feierten Heiner und Viktoria in der Käfer-Wiesn-Schänke, jenem Wiesn-Zelt, in dem sich die Schönen und Reichen seit 25 Jahren gerne zeigen und ablichten lassen. Was von Heiner und Viktoria Lauterbachs Oktoberfest-Besuch überliefert ist? Außer dass sie geknutscht haben - nichts.

Detailansicht öffnen Heiner und Viktoria Lauterbach in der Käfer Wiesn-Schänke auf dem Oktoberfest. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Simone Ballack - auch so ein Dauergast auf der Wiesn. Schon am ersten Wochenende waren sie und Heiko Grote auf dem Festgelände gesichtet worden, als Bier-Barbie und Ibiza-Kutscher. Für den Besuch im Käfer-Zelt griffen sie offenbar nochmal neu in den Kleiderschrank und traten farblich ein wenig dezenter auf.

Detailansicht öffnen Simone Ballack und Heiko Grote im Käfer-Zelt (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Die "Madl-Wiesn" hat zahlreiche mehr oder weniger bekannte Promis angelockt - freilich nicht in erster Linie "Madl", sondern Frauen und sogar auch Männer. Unter anderem kamen Fernseh-Moderatorin Laura Wontorra, Model Sarah Brandner, Ralph-Siegel-Tochter Alana Siegel, Uwe-Ochsenknecht-Tochter Cheyenne Savannah Ochsenknecht und weitere.

Detailansicht öffnen Rebecca Kunikowski (von links), Laura Wontorra, Sarah Brandner, Alana Siegel, Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Anouk Delphine, Pia Riegel und Sylvia Walker. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Joko Winterscheidt hatte sich schon beim Einzug der Wiesnwirte am Samstag auf der Theresienwiese blicken lassen. Und offenbar hat's ihm so gut gefallen, dass er am Donnerstag mit Freunden gleich nochmal auf die Wiesn ging.