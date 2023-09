Für sie: Es lebe die Bier-Barbie!

Die Wiesn sind für die Geschmackspolizei eine niemals endende Zumutung: dieser schlechte Stil überall! Diese Spitzenschürzen, die zu offenherzigen Dekolletés im Landhausstil-Dirndl, die glänzenden Gesichter, die Fleischfresserei! Und die gefühlt eine Million Plastiknägel auf der legendären Damenwiesn der Regine Sixt, die zu den Takten von Roberto Blanco mitklackern, ist das wirklich Deutschlands weibliche Society-Elite? Ja, man kann das Ganze so schlecht gelaunt angehen, muss sogar, wenn man von all dem sehr weit weg ist. Aber wenn man mittendrin ist, dann gibt es nichts Langweiligeres, als Stilsicherheit inmitten all der ästhetischen Beleidigungen beweisen zu wollen, also sagen wir: in einem schlichten Baumwolldirndl, Ballerinas, einer hochgeschlossenen Body-Bluse und - neu - hübschen Mittsommernachtsblumenkränzen auf dem Kopf. Das alles hat mit bayerischer Tradition ja genauso wenig zu tun wie die Plastikdirndl, die sich Oktoberfest-Touris am Bahnhof kaufen. Die ganze Veranstaltung ist nun mal, was sie ist: eine lustige Kostümparty, für die man sich aus vollem Herzen entscheiden sollte. So wie Simone, Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack, die sich hier an der Seite ihrer neuen Liebe in einem Outfit präsentiert, an dem einiges los ist. Spitzenschürze, Vichy-Karos, Stiefeletten und kompletter Blusenverzicht ergeben dann doch traditionellen Fußballergattinnen-Stil. Das Wichtigste aber ist die Farbe Pink, der Wiesn-Trend Nummer eins, klar, immer noch wegen des Barbie-Films. War der vielleicht doch kein feministisches Meisterwerk, fragt man sich also leise. Aber natürlich nur, wenn man sehr weit weg ist.