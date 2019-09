Stellen Sie sich vor, Sie wollen in den Urlaub fahren. Von Ihren Eltern haben Sie sich für zehn Tage verabschiedet, Sie haben jemanden gefunden, der Ihre Meerschweinchen versorgt, den Nachbarn haben Sie Ihren Schlüssel in die Hand gedrückt - zum Briefkastenleeren und Blumengießen. Sie sind los mit dem Gefühl, bald am Strand zu liegen, statt im Münchner Regen zu stehen.

Und dann, nur ein paar Stunden später, stehen Sie genau da, stehen Sie wieder vor Ihrer Haustür, klingeln bei den Nachbarn und rufen bei den Eltern an: Wir sind wieder da, doch nicht weg, kein Urlaub. Der Reiseveranstalter ist pleite, die haben uns nicht in den Flieger gelassen.

An diesem Montag habe ich einige solcher Menschen gesehen - und sie für ihre Gelassenheit durchaus bewundert. Ich war gerade frühmorgens auf dem Weg ins Büro, als aus der Redaktion am Handy die Frage kam: Was die Pleite des Touristikkonzerns Thomas Cook denn bedeute, ob man davon nicht etwas merke am Flughafen? Es war nicht weit, also fuhr ich hin. Und anderthalb Stunden lang merkte ich gar nichts. Ich wollte schon gehen, da trat plötzlich ein Condor-Mitarbeiter auf, rief in die Schlangen vor dem Check-in die Namen von fünf Reiseveranstaltern, allesamt Tochterfirmen von Thomas Cook. Wer bei denen gebucht habe, der müsse leider dableiben. Er könne da nichts machen, sagte er den Reisenden noch.

Soweit ich das überblicken kann, sind die meisten dann tatsächlich einfach wieder umgekehrt, zurück in den Münchner Regen und zu ihren Meerschweinchen. Jedenfalls sah ich einige Menschen, die genau das ihren Verwandten oder Nachbarn am Handy mitteilten. Das Geld für die Reise bekommen sie wohl zumindest zurück, in vielen Wochen oder Monaten. Die Sonne nicht.

DER TAG IN MÜNCHEN

LMU und TU: Alles für die Exzellenz Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und die Technische Universität (TU) wurden erneut ausgezeichnet. Beide Institutionen aber wissen: Sie werden viel tun müssen, wenn sie im internationalen Wettbewerb bestehen wollen.

Die eigene Familie angegriffen Ein Rechtsmediziner steht vor Gericht, weil er versucht haben soll, seine Frau und die beiden Kinder zu töten. Der Prozess findet weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dieser Verein ist der perfekte Mieter Alleinerziehende, Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger haben es besonders schwer, eine Wohnung zu finden. Gegen dieses Problem tritt der Verein "Münchner Freiwillige" an - rund hundert Mal hat das schon Not gelindert.

MÜNCHEN ZUM OKTOBERFEST

"Du triffst alte Freunde, du triffst Ex-Frauen und solche, auf die du immer schon scharf bist" Der Almauftrieb ist das Oktoberfest-Event mit den meisten Promis: Boris Becker, Franziska Knuppe, Lothar Matthäus - und Philipp Amthor, der sich fragen lassen muss, ob er schon Bier trinken darf.

So kommen Sie mit Kindern günstig über die Wiesn Ein Oktoberfestbummel kann für Familien schnell ins Geld gehen. Doch wer die richtigen Anlaufstellen kennt, kann Geld sparen.

Mit 150 ist beim Schichtl noch lange nicht Schluss Der Schichtl feiert ein außergewöhnliches Jubiläum mit zahlreichen Gästen - ein besonders schönes Geschenk macht ihm aber der Wiesn-Chef.

MÜNCHEN ERLESEN

Tickets gewinnen: Federal Penguin Summit Bigband | 25.09. Cord Club Hier kommt junger, lebendiger und dynamischer Jazz von und mit Musikern aus ganz Deutschland sowie der Schweiz, zwischen Tradition und Moderne.

Senga Nengudi | 24.09. Lenbachhaus Eine legendäre Avantgarde-Künstlerin, deren bedeutende Installationen in einen Koffer passen - so beschrieb Lorraine O'Grady einst das Werk der afroamerikanischen Tänzerin und Bildhauerin.

Freudenberg | 24.09. Studio im Isabella Die Dokumentation erzählt von einem außergewöhnlichen Ort und den besonderen Menschen, die mitten in Deutschland einen quasi exterritorialen Raum geschaffen haben, in dem unorthodox nach dem Sinn gesucht wird.

