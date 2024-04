"Um mich ist es nicht so schade wie um einen Jungen" In Berlin nehmen Klimaaktivisten seit Wochen keine Nahrung mehr zu sich, zwei von ihnen sind Münchner. Was sie fordern und wie der Bundeskanzler reagiert. (SZ Plus)

So viele antisemitische Vorfälle wie noch nie Hass auf Juden vereint Demokratiefeinde jeder Couleur - und nicht nur sie. Aktuelle Zahlen und eine Studie zeigen, wie weit die Ressentiments in die Stadtgesellschaft hineinreichen. (SZ Plus)

Nach tödlichem Unfall: Oberbürgermeister lässt Radwege überprüfen Im Fokus stehen in der Mitte zwischen Rechtsabbieger- und Geradeaus-Spur verlaufende Fahrradstreifen. Der ADFC meldet sich mit einer deutlichen Stellungnahme zu Wort.

Ost-West-Friedenskirche: Väterchen Timofejs schwieriges Erbe Vor einem knappen Jahr ist die kleine Ost-West-Friedenskirche am Rande des Olympiaparks abgebrannt. Bis heute liegen auf dem verwunschenen Grundstück die verkokelten Reste. Studierende präsentieren Ideen für eine "Auferstehung". (SZ Plus)

Imam muss nach Facebook-Post zu Israel vor Gericht Weil er Straftaten gebilligt haben soll, muss sich der Vorbeter vor dem Amtsgericht München verantworten. Das Islamische Zentrum München hatte ihn dafür zunächst suspendiert, inzwischen ist er wieder im Amt.

Unterhaching: Fan-Jubel und Fan-Randale beim Derby

Haus in Gräfelfing gekauft: Thomas Gottschalk zieht es zurück nach München

Auftakt der Deutschland-Tour: Janet Jackson kommt in die Olympiahalle

Einsatz im Ausland: Frau bleibt auf Kreta beim Wandern stecken - Hilfe kommt aus München

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Meinung KZ-Gedenkstätte Dachau : Erinnern heißt kämpfen Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau rückt der Fokus auf die Gedenkkultur, für die Deutschland auch international Lob erhält. Doch das Erinnern an die NS-Zeit ist fragil und muss heute so widerständig sein wie schon lange nicht mehr. Eine Bestandsaufnahme. Essay von Thomas Radlmaier

SZ Plus Medizin : "Ich habe meinen Leuten immer gepredigt: Sagt die Wahrheit!" Rüdiger Lange war Chef der Herzchirurgie am Deutschen Herzzentrum in München, jetzt ist er in Rente. Ein Gespräch über das Leben, das er seiner Karriere wegen verpasst hat, Patienten, an die er sich bis heute erinnert, und seinen größten Fehler. Interview von Ann-Kathrin Eckardt und Felix Hütten

UNSER FREIZEITTIPP