Entertainer Thomas Gottschalk zieht zurück nach Bayern. Der ursprünglich aus Bamberg stammende 73-Jährige und seine Lebensgefährtin Karina Mroß planen, sich bei München niederzulassen. "In Gräfelfing haben wir ein Haus gekauft, das noch renoviert werden muss", sagte die 62-Jährige der "Bild am Sonntag". "Dann verlassen wir Baden-Baden und ziehen in die Nähe von München und dem wunderschönen Ammersee", ergänzte sie.