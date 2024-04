Alle reden von Taylor Swift und Adele, andauernd und eigentlich überall, wo man Pop hört, aber in München in diesem Jahr ganz besonders, denn hier stehen gewaltige Konzertereignisse mit diesen Megastars an . Jetzt kommt eine weitere Super-Diva des Pop in die Stadt: Janet Jackson. Nur hatten die Sängerin in den vergangenen Jahren gerade in Europa vielleicht nicht ganz so viele mehr auf dem Schirm.

Das wird sich nun möglicherweise ändern, denn fünf Jahre nach ihrem Auftritt beim Glastonbury Festival in Großbritannien tourt die 57-jährige US-Amerikanerin erstmals wieder durch Europa. Nach dem Auftakt am 25. September in Paris spielt sie auch drei Konzerte in Deutschland, das erste am 5. Oktober in der Münchner Olympiahalle, weitere in Köln (6. Oktober) und Berlin (8. Oktober). Mit makellosen Gesichtszügen und vor wehenden Palmen sagt die Entertainerin auf ihren Social-Media-Kanälen, wie sehr sie sich auf Europa im Herbst freue.

Mit den Konzerten verlängert sie ihre 2023 gestartete "Together Again"-Amerika-Reise, auf der sie "so viel Spaß habe", wie sie sagt. Nicht zuletzt möglicherweise, weil er die am besten verkaufte Tour ihrer Karriere ist. Sie hat zwar kein neues Album zu bieten, und ihre letzte Single "Made For Now" kam auch schon 2018 heraus. Aber die "Sängerin, Tänzerin, Songwriterin, Produzentin und Schauspielerin" (so Tourveranstalter Live Nation) feiert mit ihren Fans die ersten 50 Jahre ihrer Karriere und den 35. Geburtstag von "Rhythm Nation 1814", der Platte mit einigen ihrer größten Hits wie "Miss You Much" und "Escapade".

Janet Jacksons Karriere war reich an Rekorden und Schlagzeilen - kein Wunder, ist sie doch die erfolgreichste Schwester des einflussreichsten aller Popstars: Michael Jackson. Skandale hatte sie ebenfalls zu bieten: Vor ziemlich genau 20 Jahren entblößte Justin Timberlake bei ihrem gemeinsamen Auftritt während des US-Football-Endspiels ihre rechte Brust. Die Aktion, ob beabsichtigt oder versehentlich, ging als "Nipplegate" in die Geschichte ein.

Geschadet hat der blanke Vorfall ihr keinesfalls: Noch drei Jahre später war Janet Jackson laut Guinness-Buch der am meisten gesuchte News-Begriff im Internet. Sie hält auch den Rekord für die meistverkaufte Debüt-Tournee. Neben Barbra Streisand, Bruce Springsteen und U2 ist sie eine von nur vier Künstlern, die vier Jahrzehnte hintereinander ein Album auf Platz 1 hatte. Mit mehr als 180 Millionen verkauften Tonträgern ist die fünffache Grammy-Gewinnerin eine der am meisten verkauften Stars der Pop-Geschichte.

Nun können die Fans Janet Jackson wieder live erleben und überprüfen, wie geschmeidig ihre legendären Tanz-Choreografien aus den Videos noch sitzen. Der allgemeine Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte beginnt am Freitag, 3. Mai, 9 Uhr www.livenation.de/artist-janet-jackson-197655). Einen Online-Presale gibt es bei Telekom Prio Tickets und bei RTL+ Prio Tickets bereits ab Mittwoch, 9 Uhr und bei Ticketmaster ab Donnerstag, 9 Uhr .