Die Museen in Bayern bleiben vorläufig geöffnet. 2 G plus, FFP2-Maske und Online-Tickets sind Pflicht. Künstlergespräche werden abgesagt oder ins Digitale verlegt.

Von Evelyn Vogel, München

Mittwochmorgen 10 Uhr vor der Pinakothek der Moderne in München. Tag 1 der verschärften Corona-Maßnahmen in Bayern. Unübersehbar prangen die 2-G-plus-Hinweise an den Museumstüren. Eine junge Besucherin steht stirnrunzelnd davor und scrollt durch ihr Smartphone, bevor sie abdreht. Vielleicht war sie auf der Suche nach der nächsten Teststation? Kurz darauf kommt eine Gruppe von Museumspädagogen. Auch hier Verwirrung. Auf 2 G war man eingestellt, aber nun auch noch ein Test?

Ja, der Museumsbesuch wird einem in diesen Corona-Zeiten nicht ganz leicht gemacht. Aber immerhin: Die Museen bleiben vorläufig geöffnet, wenn auch mit reduzierter Besucherkapazität. Ein Online-Ticket mit einem Zeitfenster vorab zu buchen, wird deshalb empfohlen, meist kann dies aber auch noch an der Kasse erworben werden. Und zusätzlich ist FFP2-Masken-Pflicht. Abstände einhalten? Nichts leichter als das bei einer derart reduzierten Besucherzahl. All das garantiert zwar einen sicheren Museumsbesuch, rechnet sich finanziell aber natürlich nicht.

Präsenzveranstaltungen wurden weitgehend abgesagt, beim Haus der Kunst bis einschließlich 7. Dezember. Das Jüdische Museum verlegt das Künstlergespräch mit Rainer Viertlböck zu seiner "Kaunas"-Installation an diesem Donnerstag ins Digitale. Die Pinakothek der Moderne hat das Gespräch mit der iranisch-amerikanischen Künstlerin Shirin Neshat zur Eröffnung ihrer Ausstellung "Living in One Land, Dreaming in Another" an diesem Donnerstag ebenso abgesagt wie die Filmvorführung von "Land of Dreams" am 28. November. Eine Vernissage wird es auch nicht geben, nur erweiterte Öffnungszeiten zwischen 15 und 21 Uhr. Das Ägyptische Museum gibt sich pragmatisch - und weist auf seiner Homepage auf die nächstgelegene Teststation hin: Arcisstraße 17.