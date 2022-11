Der Tunnel soll erst 2037 und damit fast zehn Jahre später fertig werden als geplant und mit mehr als sieben Milliarden Euro fast doppelt so viel kosten.

Im Landtag gibt es Hinweise darauf, dass der frühere Münchner Bürgermeister an der Spitze des Untersuchungsausschusses stehen soll, der das Desaster bei der zweiten Stammstrecke aufarbeitet. Die Opposition formuliert schon einmal ihre Erwartungen.

Von Klaus Ott

Noch hat Bayerns Landtag den von Grünen, SPD und FDP angekündigten Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke der Münchner S-Bahn gar nicht eingesetzt. Doch in Oppositionskreisen stellt man sich bereits auf einen prominenten wie wortgewaltigen CSU-Vertreter an der Spitze des Ausschusses ein. Auf Josef Schmid, von 2014 bis 2018 Zweiter Bürgermeister in München; seit 2018 Landtagsabgeordneter und Mitglied des Verkehrsausschusses.