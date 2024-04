Interview von Yvonne Poppek

Nora Abdel-Maksoud hat eine Gabe: Sie schreibt enorm witzige Theaterstücke, die zugleich beißend sozialkritisch sind. Den Münchner Kammerspielen hat sie mit der Erbschaftssatire "Jeeps", die im November 2021 Premiere hatte, einen Publikumserfolg beschert. Am Freitag, 5. April, folgt dort nun ihr neues Stück "Doping", das sich mit Kranksein in der neoliberalen Gesellschaft befasst. Die 1983 in München geborene Autorin und Regisseurin inszeniert die Uraufführung wie gewöhnlich selbst. Die Proben sieht sie als einen "ganz schönen Kraftakt für das Ensemble". Es geht viel um Wiederholung, ums Feilen am perfekten Timing. Ein Gespräch über die Arbeit als Komödienschreiberin, über Wut, Humor und die FDP.