Münchner Hauptbahnhof:Frau und Tochter standen noch am Bahnsteig - Mann stoppt Zug

Weil er seine halbe Familie am Bahnsteig zurückgelassen hatte, hat ein Schweizer am Mittwochabend bei der Ausfahrt aus dem Münchner Hauptbahnhof die Notentriegelung der Tür betätigt und den Zug so zum Anhalten gezwungen. Die Bundespolizei ermittelt jetzt gegen den 51-Jährigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen des Missbrauchs von Notrufen.