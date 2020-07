Obwohl die Behörden eine Demonstartion gegen ein drohendes Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen untersagt haben, sind tausende Biker in München auf den Straßen. Vor allem auf dem Mittleren Ring kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Trotz eines Demonstrationsverbots sind seit dem Vormittag zahlreiche Motorradfahrer in Kolonnen auf dem Mittleren Ring in München unterwegs. Die Polizei spricht von mehreren Tausend Fahrern, wobei in der Schätzung auch Biker enthalten sein können, die nichts mit der Demonstration zu tun haben.

Wegen der Vielzahl an Motorrädern empfiehlt die Polizei Autofahrern, den Mittleren Ring bis zum frühen Nachmittag zu meiden. An Verkehrsknotenpunkten informieren die Beamten Autofahrer über das hohe Verkehrsaufkommen auf dem Mittleren Ring und leiten den Verkehr um.

Wegen der vielen Maschinen kommt es offenbar auch zu erhöhtem Abgasausstoß, der insbesondere in den Tunneln gefährlich werden kann. Der Luise-Kiesselbach-Tunnel musste bereits gesperrt werden. Mittlerweile ist er wieder freigegeben, jedoch kommt es rund um den Luise-Kiesselbach-Platz zu Staus.

Mit dem Motorrad-Korso wollen die Biker gegen das eventuell drohende Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen protestieren. Denn das sei "nicht in Ordnung", findet etwa Kirsten aus Nürnberg. Sie steht am Samstag Vormittag mit ihrer Maschine auf dem Wittelsbacherplatz in München, immer wieder fahren andere Biker vorbei. Kirsten macht gerade eine Pause, möchte sich aber gleich den Demonstranten anschließen. Ihren Nachnamen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, sie wolle im Beruf nicht erkannt werden, sagt sie. "Ich arbeite in der Pflege, ich habe unter der Woche wenig Zeit, um zu fahren." Die meisten Motorradfahrer verhielten sich vernünftig. "Man kann nicht einfach das Motorradfahren untersagen, nur weil Einzelne fahren wie die Henker", sagt sie.

Detailansicht öffnen Das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen sei nicht in Ordnung, findet Kirsten aus Nürnberg. (Foto: Jakob Wetzel)

Über die Absage der Stadt ärgert sie sich. Die Motorradfahrer hätten ein Recht zu demonstrieren. Zuerst hätten sie auf der Theresienwiese demonstrieren wollen, doch schon das sei untersagt worden, deswegen überhaupt der Korso. "Wir wollen gehört und gesehen werden!" Die Teilnehmerzahl der Demo aber sei im Vorfeld übertrieben worden, klagt sie. Dann seien von der Stadt Auflagen gekommen wie die, unter dem Helm einen Mundschutz zu tragen und eineinhalb Meter Abstand zu halten. "Wir springen doch nicht von Motorrad zu Motorrad und küssen uns. Und natürlich halten wir Abstand. Wir wollen ja leben!"

Ursprünglich wollten die Veranstalter eine Demonstration mit rund 8000 Teilnehmern anmelden. Einem Sprecher der Stadt München zufolge begrenzte das KVR die Teilnehmerzahl jedoch "wegen massiver Sicherheitsbedenken und zu erwartender enormer Verkehrsbehinderungen" auf 1000 Biker und bot an, die Demonstration auf Sonntag zu verlegen. Dadurch, so der Sprecher, wollten die Behörden verhindern, dass der "Verkehr am Mittleren Ring und vielen angrenzenden Bereichen zum Erliegen" komme. Weil die Veranstalter der Vorgabe jedoch nicht Folge leisten wollten, wurde die Demonstration am Freitagnachmittag untersagt.