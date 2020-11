Von Julian Hans

Auf dem Höhepunkt der zweiten Infektionswelle wollen Vertreter der sogenannten Querdenker-Bewegung vor Gericht anzweifeln, dass es überhaupt eine Pandemie gibt. Der Ulmer Anwalt Markus Haintz hat Anfang der Woche beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) eine Großkundgebung für diesen Sonntag angemeldet, die nur abgelehnt werden konnte: Unter dem Motto "Wir feiern das Ende der Pandemie" sollten sich 120 000 Teilnehmer ohne Hygieneregeln auf der Theresienwiese versammeln. Ausdrücklich heißt es in dem Antrag: "Keine Abstände, keine Masken, gegenseitige Umarmungen".

Vorsorglich hatte Haintz beim Verwaltungsgericht München einen Eilantrag gegen mögliche Auflagen durch das KVR gestellt. Darin wird argumentiert, Einschränkungen seien nur für nachweislich infizierte Personen zulässig. Das Infektionsschutzgesetz verlange den Nachweis eines Krankheitserregers durch einen Arzt. Da ein PCR-Test diese Bedingung nicht erfülle, gebe es im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gar keine Infizierten, der Inzidenzwert liege folglich bei null und alle Maßnahmen gegen die Pandemie seien nicht rechtens. Das Gericht hat den Eilantrag am Mittwoch erwartungsgemäß abgelehnt. Nach eigenem Bekunden will Haintz bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen.

In seiner Begründung führte das Gericht aus, aufgrund der Erfahrungen mit früheren Versammlungen der Bewegung müsse damit gerechnet werden, dass es "in erheblichem Umfang zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" kommen könne. Vergangenen Sonntag hatten die "Querdenker" Auflagen des KVR umgangen, indem sie kurzerhand die angemeldete Versammlung absagten und stattdessen ankündigten, einen Gottesdienst abzuhalten - ohne Teilnehmerbeschränkungen. Vertreter von Politik, Kirchen und Gesellschaft reagierten empört. Das bayerische Innenministerium kündigte an, Polizei und Versammlungsbehörden würden künftig "solche Ablenkungsmanöver von Beginn an unterbinden".