Es gibt einen Moment an diesem Abend, an dem die Stimmung in dem Saal an der Willi-Graf-Straße zu kippen droht. Mehrmals wird Alexander Uehlein, Leiter für studentisches Wohnen des Studierendenwerks, aus den Reihen der rund 60 anwesenden Studierenden aufgefordert, sich zu der geplanten teilweisen Abschaffung der Selbstverwaltung in den Münchner Wohnheimen zu äußern. Schließlich sagt er: "Schauen Sie mal, was gerade in anderen Ländern an Demokratie verloren geht. Und dann überlegen Sie, ob ihre Maßstäbe hier angebracht sind." Was folgt, sind Buhrufe.