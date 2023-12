Verzweiflung sucht man besser woanders. An diesem Streiktag am Hauptbahnhof jedenfalls scheinen die Reisenden mit der Situation gut umzugehen. "Ach, es gibt einen Streik?": Auch solche Reaktionen kommen von Menschen mit Koffern in der zugigen Bahnhofshalle und unten an den S-Bahn-Gleisen. Die Eisenbahngewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Der Personenverkehr sollte von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 22 Uhr, bestreikt werden. Viele Verbindungen wurden gestrichen, die S-Bahnen fahren in größeren Abständen. Am Morgen war die Stammstrecke zusätzlich gesperrt - wegen einer kaputten Weiche.