Von Franz Kotteder

Vor ein paar Wochen erst war der Sternekoch Tohru Nakamura plötzlich seinen Job los. Denn die Inhaber von Geisels Werneckhof beschlossen, das mit zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant nicht wiederzueröffnen, die Corona-Abstandsregeln hätten das in dem engen Lokal nicht erlaubt, hieß es, ohne hohe Verluste zu machen. Jetzt aber macht sich Nakamura selbständig - ironischerweise in einem Lokal, das ebenfalls wegen der Abstandsregeln nicht wieder öffnete.

Hofer - der Stadtwirt, in einem der ältesten Bürgerhäuser der Stadt zwischen Diener- und Burgstraße im Herzen der Altstadt gelegen, war nämlich eine verwinkelte, gutbürgerliche Gaststätte, und weil dort in einem knappen Jahr eh renoviert werden muss, lohnten sich die notwendigen Umbauten für eine Wiedereröffnung gar nicht erst. So blieb das Lokal geschlossen. Der Besitzer des Hauses, Felix Radmer, dachte sich nun: Mir fehlt ein Gastronom, dem Nakamura fehlt ein Restaurant - frag' ich doch mal ihn. So kamen die beiden zusammen, und nun eröffnet der Spitzenkoch auf eigene Faust im ersten Stock des Hauses, im alten Rittersaal, für sechs Monate seinen Salon Rouge by Tohru Nakamura.

Es wird jeden Abend ein Sechs-Gang-Menü geben, "mit Alternativen", wie Nakamura sagt. Für die Weinauswahl sorgt wieder Tobias Klaas, der schon im Werneckhof Sommelier war, sein Zwillingsbruder Markus ist auch mit von der Partie, auch ihn kennt man bereits als Restaurantleiter aus dem Werneckhof.

Viele vom alten Team sind also wieder dabei, und für Münchner Gourmets ist das eine erfreuliche Gelegenheit, den lange geplanten Besuch im Werneckhof nun doch noch nachzuholen. "Wir wollen unsere Gäste überraschen und begeistern", sagt der 36-jährige Sternekoch, "gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten mit eingeschränkten Möglichkeiten für Erholungsreisen soll der Besuch im Salon Rouge ein unvergessliches Erlebnis und ein Kurzurlaub für die Sinne sein."

Reservierungen sind von sofort an telefonisch und über die Homepage möglich (Salon Rouge by Tohru Nakamura, Burgstraße 5, vom 1. Oktober an Di.-Sa. ab 19 Uhr, Telefon 21 52 91 72, www.salonrouge-muc.de).