Von Stephan Handel

Im Münchner Stadtmuseum liegt eine Lithografie aus dem Jahr 1882; sie zeigt das damals gerade fertiggestellte Haunersche Kinderspital an der Lindwurmstraße. Der Künstler hat sich natürlich nicht damit begnügt, nur das Gebäude zu zeigen. Er fügt es ein in seine Umgebung, eine Pappel-Allee ist zu sehen, am Horizont ein paar Gebäude - und ganz links am Bildrand die Bavaria und die Ruhmeshalle oberhalb der Theresienwiese.