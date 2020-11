Mit Nicole Kidman und Hugh Grant in der Thriller-Serie "The Undoing" sind neben lokalen Produktionen auch zwei Stars im Festival-Programm.

Von Anna Steinbauer

Dreckigweiße Hochhaustürme, karge Parkhauslandschaften, betonierte Innenhöfe: Die Serie Stichtag setzt Münchens soziales Brennpunktviertel Hasenbergl in Szene und zeigt Bilder, die man von der bayerischen Hauptstadt selten sieht: Urbane Ghettokids, die in ihrer Wohnsiedlung abhängen, sich langweilen, für Selfies posen, flirten. Ob mit oder ohne Migrationshintergrund spielt in der witzigen Coming-of-Age-Serie keine große Rolle, denn das, was die Millennials verbindet, ist ihre Jugend. Sie sind um keinen Spruch verlegen und denken oft nur an Sex. Da ploppt zwischen Spielplatz und Youporn plötzlich eine verheerende Entjungferungswette auf ...

Stichtag startet am 12. November bei Joyn und ist eine der Serien, deren ersten zwei Episoden vorab bei der sechsten Ausgabe des Seriencamps zu sehen sind. In einem eigens eingerichteten "Watchroom" hat das Festivalteam mehr als 70 Serien ausgewählt, die Zuschauer deutschlandweit von 5. bis 22. November kostenlos streamen können. Das ursprüngliche Konzept der Seriencamp-Macher - die unübersichtliche Serienwelt durch das gemeinsame Kinoerlebnis zum sozialen Ereignis zu machen - wird durch Corona zwar durchkreuzt.

Facetten eines Festivals: Die Thriller-Serie "The Undoing" hat mit Nicole Kidman und Hugh Grant zwei Stars zu bieten.

Die Dramedy "Albatros" dreht sich um ein Camp für Übergewichtige.

"Trickster" gibt Einblicke in junge Lebenswelten in Kanada.

Und "Capital Roar" erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte aus Kolumbien.

Allerdings bietet das kuratierte Serienprogramm, das von einem Rahmenangebot mit Seriencamp TV, Pitchpool und Konferenz begleitet wird, einen tollen Überblick über neue Erzählformen und Genres sowie internationale Highlights und Neuerscheinungen: Von der britischen True-Crime-Serie Des über den Serienmörder Dennis Nilsen über die belgischen Gangsterkomödie A Good Year, in der ein paar Weinflaschen als Hitlers Erbe ausgegeben werden, bis zur Thriller-Serie The Undoing mit Nicole Kidman und Hugh Grant.

Besonders vielversprechend sind die Serien mit jugendlichen Protagonisten, die Einblick in ihre Lebenswelten geben, oder Erzählungen, die marginalisierte Stimmen und Themen aufgreifen. Da wäre die chilenische Dramaserie La Jauría, die sensibel und klug sexuellen Missbrauch thematisiert, die belgische Sad Com Albatros, in dem übergewichtige Menschen an einem Sozial-Experiment teilnehmen, und die kanadische Serie Trickster, in der sich ein indigener Teenager nicht nur mit Perspektivlosigkeit herumschlagen muss. Dann also zurück auf die Couch!

Seriencamp Festival, Do., 5., bis So., 22. Nov., kostenlos unter seriencamp.tv/festival; Seriencamp Konferenz, Do. und Fr., 5. und 6. Nov.