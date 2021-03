Ein Besuch auf der Baustelle

Das Ganze ist eine emotionale Angelegenheit. Wer das Privileg einer Baustellenführung über das Interimsgelände des Gasteigs und der Philharmonie genießt, der kann kaum anders als Glück zu empfinden. Dort unten in Sendling, am Kanal der Isar, wächst Gedeihliches. In einem Tempo, das man in dieser sonst wie eingefroren wirkenden Zeit nur bestaunen kann. Eine Stunde dort, schon stehen neue Säulen, liegen zusätzliche Betonschichten. Den überraschendsten Moment beschert der Blick in die Philharmonie, das größte der neuen Gebäude auf dem Areal. Von außen ein eher prosaischer grauer Kubus, vermittelt der Raum im Inneren - trotz aller noch nackten Streben, Stahlrohre und unverkleideten Wände und Böden eines: Wärme, ja Intimität. Darin stellt sich ein Wohlgefühl ein, das verheißt, was viele derzeit beinahe verloren haben, gerade in der geschundenen Kulturszene: Hoffnung.

Es ist die Hoffnung auf wunderbare Musikabende. Gemeinsam genossen, eingehüllt in eine herrliche Klangwolke. Denn dieser Saal aus Holz ist in den grauen Kubus aus Beton gehängt, als wäre er selbst ein Instrument in seinem maßangefertigten Kasten. Wie ein riesiges Cello vielleicht, in dessen Innerem man Platz nehmen darf. Noch steht kein Stuhl, noch liegt kein Parkett und trotzdem ist alles schon zum Greifen nah. Die geplante Eröffnung mit einem Festkonzert am 8. Oktober erscheint tatsächlich realistisch.

Dass davor noch ein langer Weg zurückzulegen sein wird, ist aber nicht minder klar. Spätestens wenn man den Weg ins geplante Foyer der Philharmonie zurücklegt. Denn das ist alles andere als ein gewöhnlicher Vorraum, in dem Karten abgeholt, Mäntel abgegeben und Sektgläschen geschlürft werden. Das Entree wird über die alte Trafohalle der Stadtwerke erfolgen. Und die verdient zu Recht ihren Denkmalstatus. Das alte Industriegebäude aus Backstein soll und wird das Herzstück dieses gesamten Ausweichquartiers werden. Ach was. Sie wird das pulsierende Zentrum eines neuen, beständigen Kulturareals für München werden. Wer sie einmal betreten hat, dem schwinden letzte Zweifel. Man kann schon jetzt deutlich erkennen: Sie bringt dazu die vorzüglichsten Voraussetzungen mit. Noch steht unter ihrem weiten Glasdach das komplexe Stangengewirr eines Baugerüsts. Doch wenn die Arbeiten an der Glasdecke einmal abgeschlossen sind, wird es entfernt und die "Halle E", so der Name für diese moderne Kathedrale der Kultur, freigegeben. Mit Platz für eine riesige, immer offene Bibliothek, Gastronomie und Kulturvermittlungsräume. Das wird ein Fest. Susanne Hermanski