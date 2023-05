Im Kizuna Café in Schwabing wird bis spät in den Nachmittag gefrühstückt. Egal ob Bananenbrot oder Cappuccino, hier ist alles rein pflanzlich - bis auf eine Ausnahme.

Von Julian Meier

Auf den ersten Blick wirkt alles ganz gewöhnlich. Die Schokocroissants stapeln sich auf der Theke, dahinter plätschert der Kaffee aus der Maschine. Ein ganz normales Café also, das sich hier an der Hohenzollernstraße in Schwabing niedergelassen hat? Nicht ganz. Wer nicht bereits den Slogan "Kizuna - plant-based food & coffee" gesehen hat, dem wird spätestens beim Lesen der Speisekarte auffallen: Im Kizuna Café ist alles vegan. Zumindest fast.

Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es das Lokal. Geschäftsführer Duy Nguyen ist in der Gastroszene kein Unbekannter: Er betreibt auch das vegane, asiatische Ahimsa Restaurant in Untergiesing, bis 2022 zusätzlich noch das Restaurant Hippie Chay in Obergiesing. Nun gibt es also auch Frühstück aus dem Hause Nguyen.

Detailansicht öffnen Das Kizuna bietet nicht viel Platz, dafür aber zum Beispiel leckere vegane Croissants. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Beim Kaffee mit Milch macht das ansonsten vegane Café eine Ausnahme. (Foto: Florian Peljak)

Die Einrichtung in dem kleinen Café in der Nähe des Kurfürstenplatzes ist modern, hell und asiatisch angehaucht - so ist etwa die Durchgangstür aus Bambus. Der Platz ist eher spärlich bemessen, es gibt sieben kleine Tische für bis zu 15 Gäste. Ausbreiten ist also nicht angesagt - und auch gar nicht erwünscht. So gibt es ein Laptop-Verbot an den Fensterplätzen. Hier soll entspannt und nicht gearbeitet werden. Frühstück wird übrigens bis nachmittags um 16 Uhr serviert. Langschläfer dürften sich freuen.

Was gibt es und was kostet es?

Wer ins Kizuna kommt, sollte Zeit mitbringen. Denn hier wird alles frisch zubereitet. Das Warten wird allerdings belohnt. So sieht zum Beispiel das "Loaded Banana Bread" mit hausgemachter Kokoscreme und Erdnussmus (7,50 Euro) nicht nur lecker aus, sondern es schmeckt auch so. Optisch ansehnlich serviert werden auch die "Granola Bowl" mit Kokos-Joghurt und Mangopüree (7,50 Euro) oder das "Turmeric Porridge" mit Chia, Kurkuma und Kokoscreme (8 Euro). Wer es deftiger mag, greift zum "Breakfast Burrito" mit pflanzlichem Hack, Avocado und Bratkartoffeln (10,50 Euro).

Detailansicht öffnen Auch veganer Kuchen wird angeboten. (Foto: Florian Peljak)

Auch Naschkatzen kommen im Kizuna Café auf ihre Kosten. So gibt es verschiedene Croissant-Varianten, zum Beispiel Natur, mit Himbeer- oder Schokofüllung (2 Euro/2,20 Euro). Selbst Nicht-Veganer dürften beim Schokocroissant ins Schwärmen geraten. Dazu gibt es täglich wechselnde Kuchen.

Apropos Nicht-Veganer: Wer ein Heißgetränk bestellt, etwa einen Flat White (4 Euro), wird vor die Wahl gestellt: Hafer-, Soja- oder Kuhmilch? Wie bitte, Kuhmilch?! Ja, richtig gehört. Bei der Milch wird eine Ausnahme gemacht. Das Kizuna Café ist quasi ein veganes Café für Einsteiger, die sich vorsichtig herantasten wollen.

Von Dienstag bis Freitag gibt es daneben jeweils ein wechselndes Mittagsgericht (9,50 Euro). Das kann zum Beispiel eine "Gemüsesuppe mit Rucola und Sauerteigbrot" sein.

Wen trifft man dort?

Wer in Schwabing wohnt und vegan lebt, der hat mit dem Kizuna quasi das perfekte Café vor der Haustür. Die Kaffee-Varianten mit Kuhmilch locken aber auch Nicht-Veganer an. Genau darauf dürften die Betreiber mit ihrer kleinen Ausnahme auch abzielen.

Kizuna Café, Hohenzollernstraße 59, 80796 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr.