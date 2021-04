Da die Inzidenz am Freitag bei 158,5 liegt, werden Kinder und Jugendliche in der kommenden Woche überwiegend aus der Ferne beschult. Welche Ausnahmen es gibt.

Auch in München ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen stetig gestiegen, am Freitag liegt sie laut Robert Koch-Institut bei 158,5. Das bedeutet, dass in der kommenden Woche nicht alle Schüler in die Schule gehen. Nach Auskunft der Stadt München findet in den 4. Klassen der Grundschule, der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 Metern statt. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen bleiben Kinder und Jugendliche zuhause und nehmen am Distanzunterricht teil.

Am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen darf nur, wer ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen kann. Es gibt dafür drei Möglichkeiten: einen PCR-Test, einen Schnelltest oder einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule vorgenommen worden ist. Ein Selbsttest zu Hause reicht nicht. Diese Testpflicht gilt zwei Mal wöchentlich.

Ob in München Präsenz- oder Distanzunterricht gehalten wird, hängt vom Inzidenzwert des Freitags vor der kommenden Schulwoche ab. Eine Notbetreuung wird nach Angaben der Stadt München weiterhin angeboten. An Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen findet die Notbetreuung weiter unter den bisherigen Rahmenbedingungen statt - die Testpflicht gilt dort ebenfalls. Auch an den Grundschulen und Förderzentren sei eine Notbetreuung eingerichtet.