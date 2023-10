Ein Motorradunfall, ein Mann ist instabil, er trifft in den nächsten zwei Minuten ein. So klingt eine typische Ansage in einem Schockraum. Im Klinikum Großhadern steht Oberärztin Johanna Becker-Lienau vor ihrem Team, streift sich einen Schutzkittel aus Plastik über, und sagt: "Er hat ein A-, B- und C-Problem." Die Leute um sie herum nicken. Das Alphabet ist damit sicher nicht gemeint.

Der Patient hat Probleme mit Atemweg, Belüftung und Kreislauf (auf Englisch: circulation), daher die Buchstaben A, B und C. Und es gibt theoretisch noch D und E. Diese fünf ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets sind hier, im Schockraum, Bestandteil einer eigenen Sprache. Einer Sprache, die zu sprechen essentiell ist, um so gut wie möglich Notfallmedizin zu betreiben. Um Leben zu retten. Die Mediziner hier nennen sie "die Sprache des Traumas".

Offiziell heißt sie Advanced Trauma Life Support, kurz: ATLS. Die Abkürzung steht für ein Schema, das alle Beteiligten im Schockraum gelernt haben und nach dem sie vorgehen. Seit 20 Jahren wird ATLS in Deutschland angewendet. An der Wand im Schockraum hängt ein Zettel als Gedächtnisstütze, mit den fünf ersten Buchstaben des Alphabets: A, B, C, D und E. D steht übrigens für "Disability", also neurologische Defizite und E für "Exposure", auf Deutsch Exposition, also äußerliche Brüche zum Beispiel. Alle fünf Buchstaben benennen medizinische Ursachen, die bei der Erstuntersuchung abgeklärt werden müssen, damit die Notfallmediziner alles im Blick behalten. Sind die Atemwege frei? Atmet der Patient? Wie hoch sind Puls und Blutdruck? Gibt es Pupillenreaktion, wie ist die Bewusstseinslage? Gibt es innere Blutungen?

Es ist "Übergabe": Der Arzt muss schnell eine ganze Reihe wichtiger Informationen weiterleiten

Damit alle die gleiche Sprache sprechen, müssen sie regelmäßig üben - im Schockraum-Training. Der Motorradfahrer dort ist also nicht wirklich gegen einen Baum gefahren, der Patient ist eine Simulationspuppe.

Detailansicht öffnen Höchste Konzentration: Der Notarzt erzählt, welche Verletzungen der Dummy-Patient hat. (Foto: Florian Peljak)

Jetzt wird sie reingefahren. Ein Notarzt in einer neongelben Jacke schiebt gemeinsam mit einem Kollegen den Dummy aus dem Rettungswagen auf einem Bett in den Raum. Obwohl der Verletzte nicht echt ist, sieht der Arzt unheimlich konzentriert aus. Ein mitgebrachtes Gerät, das mit einem Kabel an der Puppe befestigt ist, macht ein piependes Geräusch, dauerhaft. Ansonsten herrscht Stille.

Es ist "Übergabe": Der Arzt muss schnell eine Reihe wichtiger Informationen an die Anwesenden weitergeben. "Ein 29-jähriger Motorradfahrer, der frontal gegen einen Baum geprallt ist. Als wir ihn gesehen haben, hatte er einen GCS von acht, er hatte initial kein A-Problem, bei B hatte er eine Sättigung von 88 Prozent..." Es geht dann noch eine Minute so weiter. Man hört noch eine ganze Menge Abkürzungen und Zahlen. Dann noch, dass der Übungspatient am Brustkorb eine Prellmarke hat, dazu noch ein instabiles Becken und einen gebrochenen Unterarm. Dass der Arzt versucht hatte, ihn zu intubieren, dass es aber nicht geklappt hat, sodass der Patient nun eine Sauerstoffmaske aufhat. Und auf seiner linken Seite gibt es ein abgeschwächtes Atemgeräusch. Danach wiederholt Oberärztin Becker-Lienau alles noch einmal und blickt in die Gesichter ihres Teams: "Habt ihr noch Fragen?"

Der Ausgangspunkt für die Arbeit im Schockraum ist gelegt. Alles muss stimmen - und alles muss von allen verstanden worden sein, damit das Leben des Patienten gerettet werden kann.

Detailansicht öffnen Eins, zwei, drei: Umbetten des Patienten. (Foto: Florian Peljak)

Danach muss der Patient auf das Behandlungsbett im Schockraum umgebettet werden. Einer spricht: "Bereit zum Drehen. Jeder hat was. Eins, zwei, drei." Man hört das Quietschen von Turnschuhsohlen auf dem glatten Fußboden - der Dummy liegt nun auf dem Behandlungsbett.

Es gilt der Grundsatz: Behandele erst, was zuerst tötet

Um ihn herum fängt es an zu wimmeln. Sieben Menschen bewegen sich ums Bett. Alle sehen sie gleich aus: dunkelblaues T-Shirt, blaue OP-Maske, blaue Plastikhandschuhe, Plastikkittel. Kaum zu unterscheiden - und doch ist jeder und jede dort in seiner oder ihrer spezifischen Rolle vor Ort. Becker-Lienau ist der "Team Leader" und übernimmt die Koordination. Daneben gibt es zwei Ärzte, einen Facharzt der Unfallchirurgie und einen Assistenzarzt, zusätzlich einen Neurochirurgen, einen Anästhesisten - und dazu zwei Pflegekräfte aus der Notaufnahme und der Anästhesiologie.

Detailansicht öffnen Für mehr Überblick: Namensschilder für verschiedene Aufgabengebiete (Foto: Florian Peljak)

Damit jeder weiß, wer für was verantwortlich ist, gibt es Namensaufkleber in verschiedenen Farben. Johanna Becker-Lienau hat sich das Farbsystem ausgedacht und spezielle Aufkleber drucken lassen. Jeder, der gerade Dienst im Schockraum hat, soll seinen Rufnamen draufschreiben, damit man nicht lange überlegen muss, wie der Kollege heißt. Oft kennt man sich auch gar nicht, sagt Becker-Lienau. Umso wichtiger sei es, dass man dieselbe Sprache spricht, die Sprache des Traumas eben.

Detailansicht öffnen Oberärztin Johanna Becker-Lienau ist für die Schulungen verantwortlich. (Foto: Florian Peljak)

Johanna Becker-Lienau, 36 Jahre, dezente Sommersprossen, schnelle Sätze, ist Unfallchirurgin und verantwortliche Oberärztin der Schockräume. Außerdem ist sie ATLS-Instruktorin im Klinikum Großhadern, sie trägt auch dafür Sorge, dass alle im Haus geschult werden und die Zertifikate stets aktuell sind.

Detailansicht öffnen Wie bei einem Boxenstopp: Jeder weiß, was zu tun ist. Oberärztin Becker-Lienau koordiniert. (Foto: Florian Peljak)

Becker-Lienau vergleicht das Arbeiten im Schockraum mit einem Boxenstopp bei Autorennen: Der Patient kommt rein, wird schnell begutachtet und stabilisiert, jeder weiß dabei, was zu tun ist, an seinem Platz, in seiner Rolle. Danach geht es für den Patienten weiter in der Krankenhauswelt, meist ins CT, also in die Computertomografie, um alle Verletzungen im Körper genau sehen zu können. So funktioniert das priorisierte Abarbeiten der lebensbedrohlichen Verletzungen, die sogenannte "Primary Survey" nach dem ATLS-Schema. Oder: "Treat first what kills first", auf Deutsch: Behandele erst, was zuerst tötet.

Nach einem Flugzeugabsturz erfindet ein US-Chirurg die Sprache des Traumas

Das Konzept ATLS kommt aus den USA. Am Anfang stand ein tragischer Unfall: Im Jahr 1976 flog der Unfallchirurg James K. Styner mit seiner Familie in einem Privatflugzeug von Los Angeles nach Nebraska, es kam wegen schlechten Wetterbedingungen zu einer Bruchlandung mitten im Nichts. Seine Frau starb noch an der Unfallstelle. Er und seine vier Kinder zwischen zehn und drei Jahren konnten sich aus dem zerstörten Flugzeug retten - mit verschiedensten Brüchen und anderen schweren Verletzungen. Als sie nach Stunden bei Minustemperaturen endlich in das nächste Dorfkrankenhaus kamen, war die Notaufnahme geschlossen, es gab keine Ärzte vor Ort - und die, die dann kamen, hatten keinerlei Erfahrung mit Traumapatienten.

Trauma oder Schock. Davon sprechen die Ärzte, wenn sie Patienten mit Kreislaufzusammenbruch vor sich haben, Patienten, die in einem äußerst instabilen Zustand sind. Es gibt die "golden hour of shock", die goldene Stunde des Schocks, sagt Johanna Becker-Lienau, in der es sehr wichtig ist, die primären lebensbedrohlichen Verletzungen festzustellen und zu beseitigen.

Das Erlebnis eines Schocks - seelisch und körperlich - nach dem Flugzeugabsturz trieb den Chirurgen Styner an. Er entwickelte die Idee von ATLS und begann, die ersten Ärzte zu schulen. Inzwischen ist diese "Sprache" zum Standard der Schockversorgung in vielen Ländern dieser Welt geworden, darunter auch in Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) hat das Konzept 2003 hierhergeholt. Rund 20 000 Ärztinnen und Ärzte wurden bisher darin geschult, zusätzlich 5000 aufgefrischt. An hunderten von Krankenhäusern des sogenannten Traumanetzwerks der DGU, dort, wo die meisten Schwerverletzten behandelt werden, ist die ATLS-Schulung sogar verpflichtend, so auch in Großhadern. Hier finden etwa 700 unfallchirurgische Schockraumversorgungen jährlich statt, rund zwei am Tag.

Zurück zum Dummy. "Mundhöhle ist frei", sagt jemand. Danach aber: "Er atmet nicht." Becker-Lienau sagt nochmal laut, dass es ein A-Problem gibt, jemand aus dem Team beugt sich über den Dummy. Ein anderes Gerät fängt an zu piepen. Sie versuchen, den Patienten zu intubieren.

Detailansicht öffnen Die Thoraxdrainage kommt auch bei einem Dummy zum Einsatz. (Foto: Florian Peljak)

Gleichzeitig sagt jemand: "Ich lege links jetzt die Thoraxdrainage." Er versucht, einen Schlauch in den Brustkorb zwischen die Rippen des Dummys einzuführen, um Luft aus der Lunge herauszunehmen. Viele Hände tun vieles gleichzeitig. Dazu nennt Becker-Lienau etliche Vitalwerte des Patienten mit medizinischen Abkürzungen und Zahlen. Jemand sagt: "Stiffneck sitzt", die Halswirbel des Patienten sind damit stabilisiert - ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit. Dann werden noch Blutkonserven besorgt. Und danach tun alle so, als ob der Patient für eine Viertelstunde ins CT kommen würde.

Man fährt einmal das Bett an den Nebenraum - und wieder zurück zu den Maschinen. Ein bisschen Puppenspiel muss auch sein.

Dann wird es wieder ernst: Im CT habe man eine kleine Blutung im Kopf gesehen, außerdem freie Flüssigkeit im Abdomen, rund um die Milz, sagt Becker-Lienau. "Wir wollen auf jeden Fall Richtung OP." Vorher wird noch das gebrochene Becken versorgt: ein Mann aus dem Team legt einen Beckengurt um.

Becker-Lienau fasst zum Ende nochmal zusammen: "A ist weiterhin gesichert, B haben wir aktuell versorgt und in C müssen wir später nochmal gucken. Ansonsten müssen wir in den OP hoch, der weiß Bescheid." Dreizehn Minuten nach Eintreffen des Patienten ist die "Primary Survey" durch.