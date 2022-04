Die Hälfte der geplanten 2400 Wohnungen an der Paul-Gerhardt-Allee sind bereits bezogen, doch bis zur Eröffnung des Bahnhofs an der S2 können noch Jahre vergehen.

Seit Jahren ringen Stadt und Freistaat um eine Station für die bis 6000 Zuzügler im Neubauviertel an der Paul-Gerhardt-Allee in Pasing. Nun will das Rathaus die Finanzierung zusagen - und gleichzeitig Pläne für einen Autotunnel aufgeben.