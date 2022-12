Nicht ganz gewöhnlich: Hier kommen eine Pizza fritta bufala, Arancini Classico und die Pasta Soul of Napoli auf den Tisch.

Von Karl-Heinz Peffekoven

Also, Respekt, das ist wirklich mal ein cooles Design: Das True Romance wirkt lässig und rustikal zugleich, ein wenig Fabrikhalle, ein wenig trubelige Neapolitanische Trattoria, auch eine kleine Bar ist dabei, die Blicke in die von Dampf erfüllte Küche erlaubt. Die berühmte Straßenküche Neapels, Italiens wildester Großstadt, nach München zu bringen, das ist die Absicht der Betreiber, die neuerdings in der Klenzestraße zu Tisch laden, und natürlich kann man das Essen als Street Food auch einfach holen. Laut Eigenwerbung sind "der Besitzer sowie Köche und Pizzaioli allesamt neapolitanische Originale". Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.