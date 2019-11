In seiner Wohnung in Neuperlach lebt Rudolf Kluge seit 44 Jahren - seit seine Frau gestorben ist, alleine.

Nach gerade mal zwei Minuten ist alles klar - und Rudolf Kluge darf in seiner Wohnung bleiben. Seiner Heimat seit 44 Jahren, die er verlieren sollte wegen einer Kündigung. Doch Amtsrichterin Eva Jung macht in ihrer kurzen Urteilsverkündung am Freitagmorgen klar: Es wäre unzumutbar, müsste Kluge seine Wohnung in Neuperlach verlassen, das Mietverhältnis bestehe "auf unbestimmte Zeit" fort. Vier Juristen-Sätze, dann wendet sich die Richterin Kluge zu und übersetzt ihm das alles in normales Deutsch: "Also, Sie dürfen bleiben." Der 89-Jährige antwortet nur: "Danke."

Seine Vermieterin ist nicht erschienen, und draußen, vor Raum B 814 des Münchner Amtsgerichts, ist Kluge dann voller Freude. Er sei sehr zufrieden, sagt der Rentner, nun, da zwei Jahre bangen Wartens vorbei sind. "Das ist für mich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen." Am morgigen Samstag wird Rudolf Kluge 90 Jahre alt.

Sein Fall hat in diesem Jahr bundesweit Aufsehen erregt, weil wieder einmal ein älterer Mensch nach langer Mietzeit seine Wohnung hätte räumen sollen. Wegen Eigenbedarfs. In Kluges Fall ging es um eine Drei-Zimmer-Wohnung in Neuperlach und irgendwann auch um die Frage, was das alles über diese Stadt aussagt.

Es ist schwer zu beziffern, wie viele Wohnungen wegen Eigenbedarfs gekündigt werden. Der Mieterverein München spricht von 800 Fällen im vergangenen Jahr, etwa doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Allerdings geht nicht jeder Fall auch vor Gericht. Wenn doch, muss genau geprüft werden. Darauf hat vor Kurzem der Bundesgerichtshof hingewiesen: "Allgemeine Fallgruppen, etwa ein bestimmtes Alter des Mieters oder eine bestimmte Mietdauer, in denen generell die Interessen einer Partei überwiegen, lassen sich - entgegen einer teilweise bei den Instanzgerichten anzutreffenden Tendenz - nicht bilden."

Keine Fallgruppen? Rudolf Kluge bekam vor fast zwei Jahren die Räumungsklage für seine Wohnung. Die Vermieterin habe gesagt, sie brauche die für ihren Sohn, der suche und suche und finde nichts. Kluge sagte: Ja, aber ich soll mehr Erfolg haben? Er fragte den Mieterbund, die Sache ging vors Amtsgericht. Nachdem das Gericht den Eigenbedarf der Vermieterin zunächst als rechtmäßig erachtet hatte, blieb ihm nur eine Hoffnung. Das Gesetz schützt Menschen, für die ein Umzug eine "unzumutbare Härte" bedeuten würde.

Detailansicht öffnen Siegreich vor dem Amtsgericht: Rudolf Kluge (links) mit seinem Rechtsanwalt Emil Kellner am Freitag nach der Urteilsverkündung. (Foto: Robert Haas)

Rudolf Kluge musste zu einem Gutachter, dem hat er von seinem Leben erzählt. Wie er mit seinen Eltern und der Schwester aus der Heimat vertrieben wurde, aus Hirschberg in Niederschlesien. Wie er dann später, mit seiner Frau, nach München zog. Die Alpen! Die Volksmusik! Wie die Frau starb und er einfach blieb, in der Stadt, in dieser Wohnung. Der Gutachter habe gesagt, ein Umzug sei nicht zumutbar, sagt Kluge. Das Gutachten selbst will er nicht zeigen. Das Gericht ist dieser Einschätzung nun gefolgt.

Zwar bestehe der Eigenbedarf tatsächlich, den die Vermieterin angegeben hat, heißt es in dem schriftlich verteilten, 22-seitigen Urteil. Aber Kluge leide schon jetzt unter der Wohnungskündigung. "Durch einen Umzug würde sich sein psychisches Befinden aller Wahrscheinlichkeit nach noch weiter verschlechtern", argumentiert das Gericht, auch sei nicht auszuschließen, dass er sich dann etwas antue. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wenn Kluge an diesem Samstag 90 Jahre alt wird, feiert er mit ein paar Nachbarinnen und Nachbarn bei Kaffee und Kuchen. Er feiert bei sich zu Hause.