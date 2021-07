Love is not Tourism

Von Julia Huber, München

Als Lukas Zapf keine Idee mehr hat, wie seine Hochzeit noch zu retten sein könnte, schreibt er an Horst Seehofer. Vielleicht kann der ja helfen - als weißhaariger bayerischer Amor. "Sehr geehrter Bundesminister Seehofer", schreibt Lukas Zapf also. Dann erzählt er von seiner südafrikanischen Verlobten, die seit Monaten nicht nach Deutschland einreisen darf. Weil Südafrika als Virusvariantengebiet gilt, kann sie kein Visum beantragen. Dabei wollen er und sie heiraten, am liebsten schon im September. "Ich bitte Sie sehr, eine Möglichkeit zu finden, uns dabei zu helfen!", schreibt Lukas Zapf. Am 13. Juli um 12:31 Uhr schickt er seine E-Mail an den Bundesinnenminister ab.